Bakan Soylu: 321 bin Suriyeli güvenli bölgelere döndü

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afrin ve İdlib'te 368, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 285 noktada yardım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Bölgede hayat normalleştikçe geri dönüşler de artıyor. Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere dönüş yapmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlenen, 'Vali Yardımcıları AFAD Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, afet yönetimi anlayışının çok değiştiğini belirterek, artık sadece olay anına odaklanmış eski anlayış yerine 'afet öncesi, afet anı ve afet sonrasını' içine alan daha geniş bir alana baktıklarını söyledi.

'HEPSİNİN ORTAK ÖZELLİĞİ KOORDİNASYON'

İşin sadece tarifi ve kapsamının değil, süreç yönetim modellerinin de değiştiğini ifade eden Bakan Soylu, bugün dünyada ülkelere özel, çok farklı 'afet yönetim yapıları' olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu

"Dünya, afet yönetimi noktasında farklı yapılar kullanıyor ama hepsinin ortak özelliği, devletin ilgili bütün birimlerinin koordinasyonu noktasında bir planlama ve yetkilendirme ortaya koymasıdır. Yani kısacası, dünyanın bütün gelişmiş devletlerinde afet anında kimin ne yapacağı, nereye koşacağı, kimin kimden talimat alacağını belirliyorlar, kurallara bağlıyorlar ve bunu bir alışkanlık haline getirmeye çalışıyorlar."

'AFET ANINDA, DEVLETİN GÜCÜNÜ GÖRÜYORSUNUZ'

Bakan Soylu, ülkede yaşanan deprem ve hortum gibi doğal afetleri hatırlatarak, Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini ifade etti. Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bir afet anında erzak ve malzeme depolarınızı açtığınızda, aslında devletinizin gücünü görüyorsunuz. 99 depreminde hepimiz biliyoruz ki depoları açtık ve içleri boştu. Bugün Allah'a çok şükür, böyle bir tablo söz konusu değildir. AFAD başkanlığımızda şu anda ülke genelinde; 25 lojistik, 30 da merkez lojistik deposu ile buralarda 82 bin 836 çadır, 143 bin 148 battaniye ve diğer ihtiyat malzemeleri ile toplam 783 müdahale aracı, 23 mobil koordinasyon TIR'ı, 1823 arama kurtarma personeli, 103 amfibi aracı vardır. Ayrıca 299 hızölçer, 757 ivmeölçer ve 1056 deprem gözlem istasyonuyla AFAD başkanlığımız eliyle Türkiye, Avrupa'nın ikinci büyük deprem gözlem ağına sahiptir."

'50'DEN FAZLA ÜLKEDE YARDIM ÇALIŞMASI YAPIYORUZ'

AFAD Başkanlığı'nın bir fonksiyonunun da afet sonrası iyileştirme faaliyetleri olduğunu belirten Bakan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"2009'dan bugüne kadar başkanlığımız eliyle tamamlanan afet konutu sayısı 49 bin 524 adettir. Afet yönetimi, esas itibarıyla bir insani faaliyettir ve sınırlarımızın dışında gelişen hadiselere de bu noktada duyarsız kalmamız elbette ki mümkün değildir. Bu da devletinizin gücüyle ilgili bir meseledir. Türkiye, bugün küresel insani yardım raporuna göre 8 milyar dolar ile 2017 yılında en çok insani yardım yapan ülkedir. 5 kıtada 50'den fazla ülkede yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve bana göre önemli bir detay, Türkiye, özellikle AFAD başkanlığı eliyle sadece harcanan yardımlar yapmıyor. Yani sadece gıda kolisi ve yiyecek götürmüyor. Kalıcı yardımlar da yapıyoruz. Su kuyusu açıyoruz, hastane yapıyoruz. Mesela Arakan'da Sağlık Bakanlığımızla ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz 1 sahra hastanesi, 2070 bambu ev, 8 su kuyusu, 1 çocuk parkı yaptık."

'321 BİN SURİYELİ GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNDÜ'

Afrin ve İdlib'te 368 noktada, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 285 noktada yardım faaliyetlerinin devam ettiğinin vurgulayan Bakan Soylu, "Bölgede hayat normalleştikçe geri dönüşler de artıyor. Şu ana kadar 321 bin 93 Suriyeli kardeşimiz bu güvenli bölgelere dönüş yapmıştır" şeklinde konuştu.

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