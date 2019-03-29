Bakan Soylu: 325 PKK'lıyı listelerine koyanlar ülkeme fitne tohumu ekiyor

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avcılar'da partisinin mitingine katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada, "Türkiye bir tehdit ile karşı karşıyadır. 325 PKK'lıyı listelerine koyanlar ülkeme fitne tohumu ekiyor, bizden hınç almak istiyorlar" dedi. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurulmasını önleyerek dünyaya mesaj verdiğini de söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, akşam saatlerinde Ambarlı Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak, belediye başkanlığı seçiminde partisinin Avcılar adayı İbrahim Ulusoy'a destek istedi. Başta terör, uyuşturucu ve hırsızlık olaylarına karşı amansız mücadele verdiklerini belirten Bakan Soylu, Türk halkının bugüne kadar büyük bedeller ödediğini belirtti. Bakan Soylu, "Demek ki dertleri oy değilmiş. Dertleri, Türkiye'yi karıştırmak, huzursuzluğa götürmek. 15 Temmuz'da dertleri yine bitmedi. 1.5 yıl önce Irak'ın kuzeyinde referandum yaptılar. Kürt devleti kurmak istediler. Ben bu işin içindeyim, bütün iç yüzünü biliyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı o devlet orada kurulmuş, Güneydoğu'da, hemen sınırımızda bir kamayı saplamış olacaklardı. Erdoğan, dünyaya Türkiye'nin izni olmadan böyle bir oluşumu kurdurmayacağı mesajını verdi" dedi.