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Bakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmış

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2019 19:11 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen Seçim Güvenliği Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi.

Bakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmış

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te düzenlenen Seçim Güvenliği Bölge Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır" dedi. Bakan Soylu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hakkında da soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Gaziantep kent merkezindeki bir otelde düzenlenen, 11 ilin valileri, il emniyet müdürleri, jandarma komutanlarının katıldığı toplantıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Son zamanlarda Türkiye'nin dijital dönüşümünü gerçekleşirken, birilerinin bu gelişmeyi itibarsızlaştırması, 'parmak boyası geri dönsün' demesi kabul edilebilir bir anlayış değildir. Doğru yaklaşım değildir" dedi. Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Biz bakanlık olarak Eylül ayında yazı yazdık. Bu dönemlerde gerçekliği olmadan seçimlerin sonuçlarında, bazen birilerinin ısrarlarını kıramayarak, manipülasyona alet olarak bir takım haksız seçmen kaydırmaları söz konusu olabilir. Buna ait tedbirler alıyoruz. 26 doğu ve güneydoğu ilimizde 37 bin 710 adres değişikliği, haksız, gerçeğe uygun olmayan şekilde yapılmıştır. Bu konuda en çok zıplayan terör örgütünün siyasi şubesidir. Zıplamasının sebebi şudur; Üst bölgelerinde Jandarmamız, Mehmetçiğimiz görev bekleyecek seçim günü geldiği zaman inip orada oy kullanma kabiliyeti orada olmayacak. Bayrağı, namusu bekleyenlerin, sınırda şahadeti göze alıp o mücadeleyi ortaya koysun, teröre müzahir siyasi partililer istemiyor diye orada oy kullanmasın. Böyle bir şey mümkün değildir. Doğru da değildir."
'ADAM OL SENDE CEVAP VER'
Suriyeli misafirlerle ilgili manipülasyonların yapıldığını da dile getiren Bakan Soylu, "Toplumun hassasiyet gösterdiği meselelerden bir tanesi de Suriyeli misafirlerimiz meselesidir. Bu bölgede Hatay Büyükşehir Başkanı toplumu tahrik etmeye gidiyorsun sana cevap verdik. Adam ol sen de cevap ver. Ben bakan olarak senin yalan söylediğini ifade ediyorum. Neymiş? 'Altınözü, Yayladağ ve Reyhanlı'da şu anda Suriyeli kardeşlerimiz Belediye Başkan adaylığını koysa kazanacaklar' diye milleti tahrik eden, milletimize yanlış veren kamu sorumluluğunda bir adamsın. Bunun için gerekli soruşturmayı başlattık. Böyle bir şeyin yanına kalması doğru değildir. Ben yanlış yapıyorsam benim yanıma da kalmasın. Bu tip manipülasyonlara, yalan olan, halkı tahrik etmeye, bölmeye çalışan anlayışa hukuk açısından gerekli değerlendirmeler yapacaktır" diye konuştu.
'VİDEO ÇEKİMİNE İZİN VERMEYİN'
Olaylara müdahale sırasında video çekilmesine izin verilmemesini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:
"Medya mensuplarının sandık başı işlemlerine engel olmamak şartıyla haber amacıyla, görüntü ve bilgi elde etmeleri serbesttir. Kurallar açık ve nettir. Özellikle ifade özgürlüğüne engel teşkil etmemektir. Güvenlikten ve hukuktan sarfı nazar etmemiz mümkün değildir. Özellikle stant açan, toplantı ve gösteri yapmayla ilgili izin hükümleri yasal çerçeveyle belirtilmiştir. Parti ve bağımsız adayların gerekli izinlere hassasiyet göstermesi bizim işleri de kolaylaştıracaktır. Özellikle buradan kolluk kuvvetlerimize ve valileri, il emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarımıza söylüyorum. Bir olaya müdahale ederken birinin video çekmesi söz konusu değil. Sizin olaya müdahale etmek kanuni hakkınız. Birinin sizin videonuzu çekmesi kişisel haklarınızın ihlalidir. Bu konuda dikkatli olun ve müsaade etmeyin. Bunun sosyal medyada parçalayıp bölüp kullanılmasına izin vermeyin. Bu konuda iyi niyetliler olduğu gibi bu konuyu suiistimal edeceklerin çok yüksek oranda olabileceğini bu önemli seçim döneminde düşünmeliyiz."

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Bakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmışBakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmışBakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmışBakan Soylu: 37 bin 710 adres değişikliği haksız şekilde yapılmış

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