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Bakan Soylu: 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 18:46 | Son Güncelleme

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti.

Beyza Nur GÜLER-Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.
Bakan Soylu konuşmasında, "Türkiye'nin DEAŞ problemi söz konusu. 3 bin 60 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın videosunu gördükleri zaman Avrupalılar alt üst oldu. Türkiye bunları süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizdeydi. 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yaptık, 726 kişi gözaltına alındı. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Bu yıl 135 tane teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.

(FOTOĞRAF)

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