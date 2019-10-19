Bakan Soylu: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, YPG tarafından serbest bırakılan DEAŞ'lılardan 41'inin daha yakalandığını açıkladı.

Bakan Süleyman Soylu, Ankara'da Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezi yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı. Törende Ankara Valisi Vasip Şahin, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ve çok sayıda muhtar da yer aldı. Burada konuşan Bakan Soylu, muhtarlık müessesesinin kimliğini güçlendirmek için çalıştıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarlara özel ilgi gösterdiğini söyleyen Soylu, muhtarlık yasasının alt yapısını hazırladıklarını ve kısa sürede yasalaşması için de çalışacaklarını ifade etti.

'BU SABAH İTİBARIYLA 41 DEAŞ'LI TESLİM ALINDI’

Bakan Soylu, törenin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Barış Pınarı Harekatında yakalanan DEAŞ'lılara ilişkin Soylu, "Bu konudaki çalışmalarımız daha önce de gerçekleşmişti. Biliyorsunuz burada PYD tarafından hapishanelerden serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Bunların Türk olanları özellikle kadın ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecek ve oradan gereği yerine getirilecek. Çocuklar, kanunlarımız gereği onların da korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara nakledilecek. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar ise güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde daha önce DEAŞ'ın, PYD'nin elinde olup, bizim terörden arındırdığımız ve bugün oradaki yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Azez, el Bab gibi buralardaki adli makamlara teslim edilecek. Adli makamlar gereğini oradaki cezaevlerinde yerine getireceklerdir. Dünkü rakam 195'ti, bu sabah itibarıyla 41 kişi daha teslim alındı" dedi.

'KORKULARINDAN EVLERİNDEN ÇIKAMAMIŞLARDIR'

Bakan Soylu, DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi Türkiye'nin verdiğini kaydederek, "Fırat Kalkanı bölgesinde 3 binin üzerinde DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Dünyada hiçbir devlet DEAŞ'la göğüs göğüse bir mücadele yapmamıştır. Avrupa'da laf söyleyenler DEAŞ'ın korkusundan evlerinden çıkamamışlardır" diye konuştu.

'TERÖRÜN KIRINTISINA TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

Kayyım atanan belediyelerle alakalı kanunların emrettiğini yaptıklarını vurgulayan Soylu, "Kanun çok açık, teröre bulaşmış, teröre destek ve lojistik sağlayan, milletin vergilerini terör örgütlerine parselleyen bir belediye yönetimini ne anayasamız ne de kanunlarımız uygun görüyor. Biz anayasamızın emrettiğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nde ki hiç bir vatandaşımız bir kamu kurumu ya da kuruluşunun terörle ilgisi olmasını herhalde istemez. Terörün kırıntısına tahammülümüz yok" ifadelerini kullandı.