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Bakan Soylu, 43 ilin geçiş noktasında trafik denetimlerine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2019 00:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktasında havadan trafik denetimi yaptıktan sonra Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında öğrencilerle birlikte trafik denetimlerine katıldı.Helikopterle bölgede trafik denetimi yapan Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz’dan trafik konusunda bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı 43 ilin geçiş noktasında havadan trafik denetimi yaptıktan sonra Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında öğrencilerle birlikte trafik denetimlerine katıldı.

Helikopterle bölgede trafik denetimi yapan Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Planlama ve Destek Dairesi Başkanı Mehmet Yavuz’dan trafik konusunda bilgi aldı. Havadan yapılan denetimin ardından emniyet ve jandarma ekiplerinin D-200 karayolundaki kontrol noktasında trafik denetimlerine katılan Bakan Soylu’ya öğrenciler de eşlik etti. Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hacı Ömer Aktürk’ten bayram tedbirlerinin yanı sıra 43 ilin geçiş güzergahındaki trafikle ilgili brifing alan Bakan Soylu, durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet edip bayramlaştı. Emniyet kemeri takıp takmadıklarına bakıp, kurallara uymaları konusunda da uyarılar da bulunarak araçlardaki çocuklara kırmızı düdük, tişört, şapka ve oyuncak gibi çeşitli hediyeler verdi.

Yapılan denetleme sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 116 bin 200 trafik görevlilerinin olduğunu ve havadan ve karadan denetimlerin devam edeceğini ifade ederek, "Tüm milletimize hayırı bayramlar diliyoruz. Yaklaşık 43 ilin sapağı olarak bildiğimiz Kırıkkale’deyiz. Trafik yoğunluğu şuanda burada günlük 80 bin aracı aştı. Yani bu geçen bayramların ortalamasının biraz üzerinde. Anlaşılıyor ki gerek Gerede olsun, gerek Afyon olsun, gerek Balıkkesir yolu olsun, gerek İstanbul çıkışı olsun, gerek Karadeniz olsun bütün buralarda şu saatlerde ciddi bir yoğunluk söz konusu. Belki de bu bayram gidişini en fazla yoğun olduğu saatlerden bahsediyoruz. Bütün buradan tüm sürücülerimize bütün vatandaşlarımıza yolda kurallara uymasını istiyoruz ve talep ediyoruz. Özellikle emniyet kemeri, yolda mümkün olduğunca cep telefonu ile konuşmama ve aynı zaman da 2 saatte 10 dakika dinlenme. Eğer bu sağlanabilirse biz kazaları minimum noktaya indirebileceğiz" dedi.

Bayram dolayısıyla birçok tedbirler alındığını kaydeden Soylu, "116 bin 200’e aşkın bayram sonuna kadar trafik görevlimiz, hem polisimiz hem de jandarmamız görev yapacaklar. Hem havadan denetimler hemde karadan denetimler aynı şekilde son güne kadar devam edecek. Sadece bayramın bitimine kadar değil, Pazar gününün onuna kadar denetimler görevli arkadaşlarımız tarafından da aynı şekilde devam ettirilecektir" şeklinde konuştu.

Yılbaşından buyana kaza oranının yüzde 12’lere kadar düştüğünü belirten Soylu, "Ölüm oranı yüzde 33 seviyesinde düşmüş. Yani bu bizim daha fazla tedbirler aldığımızı göstermektedir. Onun için cep telefonu kullanmaması gerekiyor. Herkese hayırlı bayramlar, hayırlı yolculuklar diliyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan Bakan Soylu’nun katıldığı trafik denetimine, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz katıldı.

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