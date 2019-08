Bakan Soylu: 7 ayda 146 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunun çözüldüğünü belirterek, bu yılın ilk 7 ayında 146 teröristin ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Bakan Soylu, "7 ayda PKK terör örgütünden 87 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. Alileriyle görüşüyoruz, ikna faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu yılın daha ilk 7 ayında ikna yoluyla teslim olanların sayısı 146 oldu" dedi.

Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2019 Yılı 23'üncü dönem mezuniyet töreni, İçişleri Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ile çok sayıda davetlinin katımıyla yapıldı.

'17-25 ARALIK SÜRECİNDEN SONRA YAKLAŞIK 33 BİN PERSONEL İHRAÇ EDİLDİ'

Törende konuşan İçişleri Bakan Soylu, son bir haftada Türkiye genelindeki Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde 12 bin 672 polisin mezun olduğunu söyledi. Bakan Soylu, 17- 25 Aralık'tan sonra 33 bin polisin ihraç edildiğini, bu açığı kapatmaya çalıştıkları belirterek, şöyle dedi:

"Bugün bu okulda 592 öğrencimizi mezun ediyoruz. Geçtiğimiz hafta buradaki evlatlarımız dahil 12 bin 672 evladımızı sınavlarını başarıyla verdiler ve mezuniyeti hak kazandılar. İnşallah görevlerine başlayacaklar. Şu an Türkiye'de emniyet teşkilatında 294 bin 401 emniyet personeli görev yapıyor. 17-25 Aralık sürecinden sonra yaklaşık 33 bin personel ihraç edildi ve 5 bin üzerinde personel de açıkta. Ancak 2016 yılından bu yana o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Benzeri durum diğer kurumlarımızda da yaşandı. 15 Temmuz'da bu ülkeye zarar verdiklerini zan edenler, bu ülkede bir şeyler koparacaklarını, bu ülkenin istikametini değiştireceğini zan edeneler umdukları hiçbir şeye ulaşamadılar. Acısı içimizde halen kor gibi yanan 215 vatan evladını şehit ettiler. Cenabı hak hepsine rahmet eylesin, gazilerimize şifalar ihsan eylesin. Ama biz o acıdan, o karanlık geceden biliniz ki güçlenerek çıktık. Biz o geceden sonra FETÖ'nün, PKK'nın da, uyuşturucu satıcılarının da iflahını kestik. Bugün ortada gördükleriniz bu ihanet çetelerinin kırıntılarından başka bir şey değildir."

'FETÖ İLE MÜCADELEDE BU YIL 3 BİN 933 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİRDİK'

Konuşmasında terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, bu yıl içerisinde FETÖ'ya yönelik 10 bin 951 operasyon düzenlediklerini, terör örgütü PKK'nın 87 üst düzey teröristinin etsiz hale getirildiğini ifade etti. Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla terör örgütleri DHKP-C ile MLKP'nin kırsal kadrosunun çökertildiğini anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Sadece bu yıl 7 ayda PKK terör örgütünden 87 üst düzey terör örgütü üyesini etkisiz hale getirdik. Geçen yılın tamamında bu sayı 110'du. Bütün dağ kadroları çözülüyor. Alileriyle görüşüyoruz, ikna faaliyetlerimiz devam ediyor. El birliğiyle bu meseleyi bitirmek için gayret içerisindeyiz. Geçen yıl 165 tanesini aileleri vasıtasıyla, aileleri çağırdılar getirdiler ve adalete teslim ettiler. Bu yılın daha ilk 7 ayında ikna yoluyla teslim olanların sayısı 146 oldu. Bunun yanında önemli bir sayıda kendisi teslim olan, bir şekilde örgütten kaçıp kurtulan var. Örgüt çözülmüş durumdadır. Meselemiz şu ülkenin zenginleşmesi, ülkemizin her köşesinde refahın, mutluluğun yayılması, gençlerimizin yarınlara umutla bakabilmesi içindir. İnsanları çukur ve barikatlara çağıran değil, dünya ile rekabete çağıran, sokağa değil, uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil etmeyi çağıran bir anlayışı hep beraber kılmak istiyoruz. Aynı şekilde FETÖ ile mücadelemizi sürdürüyoruz. FETÖ ile mücadelede bu yıl 10 bin 951 operasyon ve 3 bin 933 tutuklama gerçekleştirdik. Aşırı sol terör örgütlerinin DHKP-C olsun, MLKP olsun diğerleri olsun yönetici kadroları çökertilmiş durumda. En son İstanbul'da yapılan operasyonla birlikte bir hafta önce Tunceli'den İstanbul'a kaçan 2 MLKP teröristinin de yakalanmasıyla birlikte, ilk önce DHKP-C'nin kırsal kadrosu çökertilmişti, şimdi de MLKP terör örgütünün kırsal kadrosu tamamen çökertildi. Hatta bazılarının kırsal yapılanmalarına ciddi operasyonlar gerçekleştirilmiş, tamamen ele geçirilmiştir."

'UYUŞTURUCUYU TEK BİR TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK ALGILIYORUZ'

Bakan Soylu, uyuşturucuyu tek bir terör örgütü olarak algıladıklarını kaydederek, güvenlik güçleri 2019 yılında düzenledikleri kapsamlı operasyonlarla uyuşturucuya büyük darbe vurulduğunu söyledi. Bakan Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar uyuşturucu suçlarından 13 bin 724 tutuklama gerçekleşti. Geçen yıl 465 kilo afyon yakalamıştık, bu yılın 7 ayında ise 494 kilo yakaladık. Geçen yıl kadar yakaladığımız kokaini yani geçen yıl 1 ton 100 kilo kokain yakalamıştık, bu yıl 1 ton 200 kiloya kadar ulaştık. Aynı zamanda geçen yıl ki Diyarbakır bu noktada çok büyük başarıların altına imzasını atmış, arkadaşlarımızı kutluyorum. Geçen yıl 7 milyon kök Hint keneviri yakalanmıştı, bu yıl 20 milyon kök Hint keneviri ele geçirildi. 2017'de uyuşturucu madde sebebiyle 941 kişi hayatını kaybetmişti. Verdiğimiz mücadeleyle bu sayıyı 2018'de 657'e çektik. Bu bizim için yeterli değildir. Daha da aşağıya çekeceğiz. Uyuşturucu öyle bir illet ki, gençlerimizi zehirliyor, parasıyla da teröristi besliyor" diye konuştu.

'ÜLKE GENELİNDE ASAYİŞ OLAYLARINDA YÜZDE 3 AZALMA OLDU'

Ülke genelinde jandarma, polis ve bekçilerin yaptıkları uygulamalarla asayiş, hırsızlık gibi suçlarda azalma yaşandığına dikkat çeken Bakan Soylu, bu yıl Türkiye genelinde asayiş olaylarında yüzde 3 azalma olduğunu söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Türkiye kamu düzenini tesis etmede, vatandaşın huzur ve güvenini sağlama anlamında büyük bir atılım içerisindedir. Biz artık eskinin kokuşmuş çatışmalarıyla, modası geçmiş tartışmalarla uğraşmak istemiyoruz. Yeni bir gelecek yazmak istiyoruz. Bu gelecekte ne PKK, ne FETÖ, ne uyuşturucu terörü, ne darbeci zihniyetler, ne de siyasi krizler olmayacaktır. Şehir güvenliğimizi artırmak için Türkiye'nin her tarafında Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan talimatlarıyla 2016'dan beri çarşı ve mahalle bekçileri uygulamasını yeniden hayata geçirdik. O günden bugüne kadar 19 bin 560 bekçi görev başladı. 8 bin bekçimizin alım süreci davam etmektedir. Bu arkadaşlarımızın göreve başlamasından bu yana ülkemizdeki asayiş olaylarında polisimizin, jandarmamızın hep birlikte uyumuyla hırsızlık gibi olaylarda büyük azalışlar elde ettik. Türkiye genelinde geçen yılın Temmuz ayına göre evde hırsızlıkta İstanbul'da yüzde 36, Ankara'da yüzde 32 Türkiye genelinde ise yüzde 17.4 oranında azalma oldu. Yılbaşından buya ülke genelinde asayiş olaylarında yüzde 3 azalma oldu. Bu yıl trafik kazalarında ölenlerin sayısı yüzde 32.5 azaldı. Dünyada böyle bir rakam yok."

BAYRAMDA 19 İLDE HELİKOPTERLE DENETİM

Kurban Bayramı'nda çeşitli tedbirlerin alındığını anlatan Bakan Soylu, bu kapsamda 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde 1377 saat drone ile denetim yapılacağını ifade etti. Bakan Soylu, son 10 yılda bayramlarda kazaların en yoğun olduğu 18 ilde her 10 kilometre de bir ekip görevlendirilecekleri söyledi. Bakan Soylu, konuşmasının ardından okulda başarılı olanlara plaket ve çeşitli hediyeler verdi.