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  4. Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle video konferansla bir araya geldi

Bakan Soylu, 81 ilin emniyet müdürleriyle video konferansla bir araya geldi

31.03.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, uyuşturucu mücadele, asayiş ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sunum yapıldı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili konular görüşüldü.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 81 il emniyet müdürleriyle video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya katıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda, uyuşturucu mücadele, asayiş ile aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik sunum yapıldı, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin denetimiyle ilgili konular görüşüldü. Emniyet müdürlerinin yaptığı sunumların ardından konuşan Bakan Soylu, kadına yönelik mücadelenin önemli olduğunu belirterek, İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir gündem yürütülmeye çalışıldığını söyledi.
Kadına yönelik şiddet konusunu siyasi arenaya çekmek isteyen, bunu planlayan bir küresel aklın söz konusu olduğunun ortada olduğunu belirten Bakan Soylu, "Mevcut durumda 6284 Sayılı Kanun kapsamında kadın cinayetleri, 2018’de 279, 2019’da 336 ve 2020’de ise 267 olarak kayıtlara geçmiştir" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, KADES uygulamasının önemine vurgu yaparak, "Şu ana kadar 1 milyon 919 bin kadın, KADES uygulamasını indirmiştir. 105 bin 372 kişi ihbarda bulundu. Bu ihbarlardan 54 bin 488’i de asıllıdır" açıklamasında bulundu.
İletişim kanallarının artmasıyla aile içi şiddet olayların bildirilme sayısının yükseldiğini ama aile içi şiddet olay sayılarında da yüzde 9’luk bir azalma gerçekleştiğini vurgulayan Bakan Soylu, "2020’nin ilk 3 ayı 49 bin 477, 2021’in ilk 3 ayında ise 45 bin 170 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı yaşandı. Aynı zamanda çocuğun cinsel istismarı yüzde 30, cinsel tacizde yüzde 16, cinsel saldırıda da yüzde 7,2 azalma söz konusudur" diye konuştu.

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