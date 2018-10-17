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Bakan Soylu, AA Editör Masası'na konuk oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.10.2018 13:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: (4) - "(Düzensiz göçle mücadele) 4 bin 382 organizatör ve 205 bin 523 düzensiz göçmen yakalandı" - "2015'te 8 bin 500 kişi adalara geçiyordu, 2017'de 79, şu an ilk on ayda 86, yıl sonu itibarıyla yine 80'lerde kalır"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzensiz göçle mücadele kapsamında, bu yıl 4 bin 382 organizatör ve 205 bin 523 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Yasa dışı göçün engellenmesi ve sınır güvenliğinin artırılması konusuna değinen Soylu, Afganistan'dan Pakistan'a, Irak'tan Afrika'ya kadar ciddi bir göç baskısı bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin bu göç baskısının hem hedefi hem de geçiş ülkesi olduğunu söyledi.

İran'da 2,5 milyon Afganlı bulunduğunu ifade eden Soylu, yaşanan ekonomik kriz ve dalgalanma nedeniyle İran'dan da Türkiye'ye ve Avrupa'ya geçiş yapmak isteyenlerin olduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Türkiye'nin İran'la yüzlerce kilometrelik sınırı bulunduğuna dikkati çekerek, buralarda ciddi önlemler almaya çalıştıklarını anlattı.

Şu ana kadar sınırda sadece 81 bin Afganlı ile 36 bin 500 civarında Pakistanlının yakalandığını bildiren Soylu, "Her Batılı ile karşılaştığımızda bunu ifade ediyoruz. Bunun sebebi, biz değiliz. Sebebi, Kaşıkçı meselesinde değerlendirme ortaya koyanlar. Sorumluluğu orada görüp, dünyadaki ortaya konulan gelir eşitsizliğinde görmeyenler. Hakkaniyetsizlikler, adaletsizlikler, insafsızlıklar, bütün bunlarda görmeyenler... Amerika'dan Avrupa'ya kadar. Böyle bir çizgi var." ifadelerini kullandı.

Soylu, göçün bir süreç değil, bir sonuç olduğunu, Batı'nın bu göçü engellemek için çaba sarf ettiğini ancak yapılan muamelenin Yunanistan kamplarında ve Avrupa'daki birtakım muamelelerden de apaçık görüldüğünü vurguladı.

Göç meselesi hakkında süslü salonlarda değerlendirme yapmanın kolay bir durum olduğunu dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Bütün Avrupa bir milyon kişi ile hemhal oluyor. Bizim sadece Suriyeli sayımız, 3 milyon 581 bin. Afgan, Irak, Pakistan ve Afrikalılar var. Etrafımızdaki birçok ülkeden insanlar var. Avrupa niçin bu konuya temas etti. Türkiye'nin batı bölgesinden, denizlerden ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya bir geçiş söz konusu. Avrupa'nın bu konuda Türkiye'ye hak vermesinden sonra bir ortak mutabakat ortaya çıktı. Mutabakat çerçevesinde geri kabul, maddi destek ve vize serbestisi konularının hiçbiri işlemedi. İşleyen taraf Türkiye, bu konuda sorumluluklarını yerine getiren taraf da Türkiye'dir."

- "205 bin düzensiz göçmen yakaladık"

Soylu, düzensiz göç rakamlarına ilişkin bilgi verirken, "2015'te 8 bin 500 kişi adalara geçiyordu, 2017'de 79, şu an ilk on ayda 86, yıl sonu itibarıyla yine 80'lerde kalır. Geçen sene Türkiye 175 bin düzensiz göçmen yakaladı. Şu anda 205 bin düzensiz göçmen yakaladık." diye konuştu.

Göçmenlerin Yunanistan'a gitmelerinin serbest bırakılması konusunda getirilen eleştirilere de değinen Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunu kamuoyunun da bilmesi lazım. Türkiye bu yönetmeye çalıştığımız göç meselesini yönetemez bir hale gelir. Bu sefer, yüzbinler Türkiye'ye akar ve Türkiye'nin üzerinden bir yol alarak Yunanistan, Bulgaristan kara sınırı hattı üzerinden Avrupa'ya geçer. Biz bunu karşılayamayız. Burada yapılması gereken ve Yunanistan'ın yapması gereken, oraya geçen kadar bize geri alma mekanizmasında mutabakata vardığımız sayıyı gönderselerdi. Bu sefer şu olacaktı. Bunun organizatörleri var. 4 binin üzerinde organizatör var. Bu işten ticaret elde elde edenler de var."

- "4 bin 832 organizatör var"

Bakan Soylu, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 4 bin 382 organizatör ve 205 bin 523 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi. Göçmen kaçakçılığında geçen yıl Ukraynalı organizatörlerin olduğunu şimdi ise bir kısmının Iraklı, bir kısmının da Suriyelilerden oluştuğunu söyledi.

Türk güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelede gösterdiği üstün performansa dikkati çeken Soylu, Türkiye'nin bu konuda gösterdiği gayreti Yunanistan tarafının göstermediğini vurguladı.

Soylu, Yunanistan'ın bu konuda Avrupa'dan daha fazla maddi destek almaya çalıştığını, bu durumu kabul etmenin Türkiye'nin çabalarına haksızlık olacağını kaydetti.

(Sürecek)

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göç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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