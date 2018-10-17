Bakan Soylu, AA Editör Masası'na konuk oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "285 motosikleti trafiğe veriyoruz, bu sene 5 bin polisi trafiğe vereceğiz, yıllardan beri artmıyordu. Şu anda 2 bin 800'ünü tamamladık, eğitimleri de bitti." dedi. Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. Yeni sistemin bambaşka bir düzen getirdiğini belirten Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiriyle yeni sistemle milletvekillerinin, hem milletvekili hem bakanlık yapma kabiliyetinin ortadan kalktığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdiriyle bakan olduğunu belirten Soylu, "Yeni dönemin bakanlığı, eski dönemin bakanlığından bir nebze olsun şu süreçte iyi. Ama tecrübelerimle gördüğüm önümüzdeki 4-5 ay sürecinde çok daha farklı bir noktaya ulaşacaktır. Çok daha siyasi bir süreçten çok daha teknik ve iş odaklı bir sürece doğru bakanlar kendisini eviriyor." diye konuştu. - "Emniyet kemerini takın, cep telefonuyla konuşmayın" Israrlı denetim yapıldığında kazaların azaltıldığını dile getiren Soylu, özellikle Kurban Bayramında kara yollarındaki trafik yoğunluğunun yüzde 53 arttığını ifade etti.

Soylu, trafikle ilgili bir "politika belgesi" oluşturduklarını vurgulayarak, bu politika belgesinde birçok madde olduğunu anlattı. Maket araçların konulduğu noktalarda kazaların yüzde 17,5 azaldığını aktaran Soylu, sürücülere seslenerek, "Emniyet kemerini takın, cep telefonuyla konuşmayın, süratli gitmeyin, şehir içinde makas atmayın başka bir şey istemiyoruz." dedi. - "Abartı egzozun cezası bin 2 liraya çıkıyor" TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle ilgili AK Parti grubuna teşekkür eden Soylu, "Millet neden şikayetçi? Geceleri uyuyor, abartı egzozla ses çıkartarak geçiyor. Çocuk kalkıyor yarın imtihan var, yarın önemli bir toplantı var, sabaha kadar kimsenin gözüne uyku girmiyor. Şimdi abartı egzozun cezası bin 2 liraya çıkıyor ve araba bağlanacak." şeklinde konuştu. Araçla makas atma ve çakarları kullanan araçlar konusunda da bilgi veren Bakan Soylu, şunları kaydetti: "Drift, gecenin bir yarısı ses geliyor, araba kendi etrafında dönüyor. 5 bin liraya çıkardık. Paranız varsa dönün, psikotekniğe gidecek, psikoloğa gidecek. Meclisten geçerse, inşallah da geçer. Bu şu değildir. Bu her şeyi bitirmez. Bu önleyici tedbirdir. Esası eğitimdir. Bir taraftan Milli Eğitim Bakanlığımızla çok iyi koordinasyonlar yapıyoruz, bir taraftan TRT bu işin içerisine giriyor."

- "Kemer takma" denetimi 10 kat arttı "250 bin polis ve 100 bin jandarmaya trafiğin dışında bundan sonra ceza kesebilme ve uyarabilme yetkiniz var." dediklerini hatırlatan Soylu, son bir ayda "kemer takma" ve "telefon kullanımı" konusundaki denetlemelerin 10 kat arttığını dile getirdi. "285 motosikleti trafiğe veriyoruz, bu sene 5 bin polisi trafiğe vereceğiz, yıllardan beri artmıyordu. Şu anda 2 bin 800'ünü tamamladık, eğitimleri de bitti." diyen Soylu, meydana gelen bir kazanın bütün mühendisliğini çıkarabildiklerine değindi. İçişleri Bakanı Soylu, "Neden oldu, bir daha olmaması için ne yapmamız lazım. Mola merkezleri yapıyoruz. Bu merkezlerde otobüs duruyor, kemerleri yok, 'size ceza kesmeyeceğiz ama 5 dakikalık bir filmimiz var onu izleyin' diyoruz ve 5 dakikalık filmi izlettiriyoruz." ifadesini kullandı. - Helikopter ve drone denetimi Polis ve jandarmanın helikopterlerinin bulunduğunu hatırlatan Soylu, "Artık yoğun güzergahlarda helikopterlerle ve 'drone'larla denetim yapıyoruz. Bundan da ciddi sonuçlar alıyoruz." dedi.

Soylu, 350 bin trafik polisinin, 21 bin de fahri müfettişlerinin olduğuna dikkati çekerek, "Tespit ettikleri zaman bitti. Aynı zamanda cezalar çok arttığı için caydırıcılık da burada ortaya çıkacaktır. Makas konularında da denetimimiz ve tespitlerimiz 10 kat arttı. Kent güvenlik yönetim sistemlerimiz var, kameralarımız var, 'drone'larımız var. Birçok gözümüz var, üçüncü gözümüz çok." diye konuştu. - Vatandaşlar için uygulama Vatandaşlara, trafikteki sürücü hatalarını ihbar etme imkanı verilmesine ilişkin değerlendirmesi de sorulan Soylu, "UYUMA programı gibi bir uygulama oluşturalım. Strateji Başkanlığımız çalışıyor. Biz, sosyal medyada da olsa meseleyi görelim gereğini yerine getiririz. Sosyal medya izleme ağlarımız var." açıklamasında bulundu. Alkol testlerinin son zamanda azalıp azalmadığıyla ilgili soruya ise Soylu, "Yok tam tersi, geçen gün alkol operasyonu yaptık. Bin 601 sürücü belgesini, alkolden geri aldık." yanıtını verdi. - "Hırsızlık meselesinde önemli bir mesafe aldık" Soylu, özellikle hırsızlık meselesinde önemli bir mesafe alındığının altını çizerek, "2017'de ilk 9 ayda Ankara'da günde 30 hırsızlık oluyordu. Şimdi 10 hırsızlık oluyor. Bunda da bekçilerimizin büyük payı vardır. 30'dan 10'a düştü. Bunu, Ankara'da yaşayan vatandaşlarımız da günlük hayatlarında hissediyorlardır. İstanbul'da 78'di, şu anda 57. Onu da aşağıya çekeceğiz. İzmir'de 19'du, şu anda 8." dedi.