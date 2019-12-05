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Bakan Soylu, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:00 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar", "Beyaz yürüyüş" ve "Çamlıca'da Kandil akşamı" ile "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflara oy verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansınca (AA) düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğrafları seçti.

Soylu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Bakan Soylu, haber kategorisinde Rusya ve Esad rejiminin, Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içindeki Ariha ilçesine düzenlediği saldırıyı çeken Muhammed Said'in "Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" başlıklı fotoğrafını beğendi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Beyaz yürüyüş" ile Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Çamlıca'da Kandil akşamı" fotoğraflarına oy veren Soylu, Çamlıca Camisi ile ilgili, "Son yüzyılda yapılan en büyük cami. Bu önemli bir şey. Fotoğraftan ziyade önemli bir değer, tüm İstanbul'u iyi resmetmiş." ifadesini kullandı.

Bakan Soylu, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı "Bu güzel fotoğraf" diyerek beğendi.

- "Anadolu Ajansının bunu gelenekselleştirmesi takdire değer"

Bakan Süleyman Soylu, yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların bir yılın özeti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Sevinçler, hüzünler, mücadeleler, yoksunluklar, karşı karşıya kalınan depremler, afetler, yıkımlar, coğrafyamız ve dünya... Bu fotoğraflar, sadece bir fotoğraf çekimi olarak değil, bir yılın özeti olarak ortaya koyuyor. Hem derleyenler iyi bir çalışma yapmışlar hem de fotoğrafı çekenler de bana göre sadece fotoğrafı çekmemişler dillendirmişler. Her birini tebrik ediyorum. Bizim de tercihlerimiz oldu. Bir konuyu daha önemsiyorum. Her yıl devam etmesi, Anadolu Ajansının bunu gelenekselleştirmesi de takdire değer. Anadolu Ajansını tebrik ve takdir ediyorum. İnşallah dünyanın daha az acı çektiği, daha az acıyı yaşadığımız ve insanların, doğanın, çevrenin daha umut ve huzur içerisinde olduğu fotoğraflar temenni ediyorum."

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