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Bakan Soylu, Abdulkerim Çevik’in taziyesine katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2020 19:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına helikopterle inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Muş Valisi Doç.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden kanaat önderi Abdulkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığına helikopterle inen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz tarafından karşılandı. İlçe Jandarma Komutanlığında tören mangasını selamlayan Bakan Soylu, daha sonra kendisini karşılamak için gelen protokol üyeleriyle selamlaştı. Bakan Soylu, beraberindeki heyetle birlikte Bitlis’te geçen pazar günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderi Abdulkerim Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Soylu, Çevik’in yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunarak dua etti. Bakan Soylu, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara da başsağlığı dileğinde bulunarak Allah’tan sabırlar diledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ziyaretinde, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Muş Valisi İlker Gündüzöz, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Güroymak Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamları, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Muş İl Jandarma Komutanı, Muş İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

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