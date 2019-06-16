Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın terörist ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 7 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ



Öte yandan, MSB'den yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.



