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Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bakan Soylu, Şırnak'ta devam eden operasyonda 1 askerimizin şehit düştüğünü açıkladı. Operasyonda 8 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Bakan Soylu acı haberi duyurdu! 1 asker şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şırnak’ta büyük bir operasyon yapıyoruz. Evlatlarımız önemli bir başarının altına imza attılar. Sabahın erken saatlerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi. Bir evladımız da ağır yaralandı ancak maalesef kurtarılamadı. 8 teröristin etkisiz hale getirilmesi önemli. Bir ayı aşkın süre içinde 100’ü aşkın terörist ölü olarak ele geçirildi. Yılbaşından bu yana da 49 üst düzey terörist ele geçirildi” dedi.

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Öte yandan, MSB'den yapılan açıklamada, "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hâle getirildi" denildi.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu şırnak

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