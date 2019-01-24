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Bakan Soylu açıkladı: Bilinç oluşturmak için çok önemli kampanya gerçekleştireceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 11:15 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaya öncelikli trafikle ilgili olarak çok önemli bir kampanyanın hayata geçirileceğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Yaya öncelikli trafik) Bir bilinç oluşturulması için arkadaşlarımız çok önemli bir kampanya hazırlığı içindeler. Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin en önemli devlet eylemlerinden birisini gerçekleştireceğiz. Devlet eylem yapar mı? Evet, devlet önümüzdeki günlerde eylem yapacak. Gününü hazırladık. İnşallah önümüzdeki zaman içinde bu yaya öncelikli trafik için devlet eylem yapacak. İnşallah bunu Türkiye'nin 81 vilayetinde, bütün ilçelerinde, bütün okullarının önünde, bütün meydanlarında, kavşaklarında gerçekleştireceğiz. Bu eylem insanlık adına, gelecek adına bir eylem olacak" dedi.


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Anahtar Kelimeler:
içişleri bakanı Süleyman Soylu

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
patlıcan 14 oldu eyleme nerden başlayalım sayın bakanim
Para Kokusu Var bu Havada .......
Eyleme ne gerek var sayın soylu,yaya yolu önceliği başladığı an itibari ile cezaları yapıştırdiniz millete,şimdi eylem yapacakmış insanlar zaten yolunu vermeye başladı cezaları yedikten sonra, çok boş insanlarıniz özellikle sen
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