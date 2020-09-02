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Bakan Soylu açıkladı: DEAŞ, Ayasofya'ya eylem planlıyordu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2020 08:17 | Son Güncelleme

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planlarla yakalanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Operasyonda ele geçirilen dökümanlarda, örgütün Ayasofya'ya eylem planı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bakan Soylu açıkladı: DEAŞ, Ayasofya'ya eylem planlıyordu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinin önemli planla yakalandığını ve tutuklandığını duyurmuştu. Adana'da düzenlenen operasyonda sözde emir Mahmut Özden'in oğluyla birlikte 5 kişi daha gözaltına alınmış, çok sayıda döküman ele geçirilmişti.

AYASOFYA'YA SALDIRI PLANI

Bu önemli planların ne olduğu merak edilirken konuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısında aktardığına göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DEAŞ'ın Ayasofya'ya eylem planı hazırlığında olduğunu bildirdi. Uzun zamandır eylem hazırlığında olan örgütünün, başta Ayasofya olmak üzere ekonomik açıdan önemli yerlere saldırı planı yaptığı ortaya çıktı.

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