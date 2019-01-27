Bakan Soylu açıkladı: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamasının 2018 Aralık ayında gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Soylu, 'İşin organizatörü ve lideri de dün akşam saatlerinde İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçarken yakalandı ve polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi' dedi.

"ERZURUM'DA TARİHİ YAKALAMA"



Yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, “2018 Aralık ayı başında Erzincan’da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan bin 271 kilo eroin yakalamasını gerçekleştirdik. Yine 2018’in son günlerinde İpsala Sınır Kapısı’nda 1,5 ton esrar yakalandı. Ve iki gün önce Erzurum’da bin 535 kilo eroin yakalamasıyla Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu olayı kamuoyu ile paylaşmadık, işin ucuna ulaşmak istediler. Hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte işin organizatörü ve lideri de dün akşam saatlerinde İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçarken yakalandı ve polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu’ya üzerinde narkotik şehitlerinin isminin yer aldığı bir plaket hediye edildi.



