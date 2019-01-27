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Bakan Soylu açıkladı: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 12:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak çok önemli bir bilgiyi paylaştı. Soylu, '2018 Aralık ayı başında Erzincan’da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan bin 271 kilo eroin yakalamasını gerçekleştirdik' dedi, söz konusu organizasyonun liderinin ise dün gözleri kapalı halde Erzurum'a getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu açıkladı: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu yakalamasının 2018 Aralık ayında gerçekleştiğini duyurdu.

Bakan Soylu, 'İşin organizatörü ve lideri de dün akşam saatlerinde İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçarken yakalandı ve polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi' dedi.

"ERZURUM'DA TARİHİ YAKALAMA"

Yapılan uyuşturucu operasyonları hakkında değerlendirmede bulunan Bakan Soylu, “2018 Aralık ayı başında Erzincan’da o gün için tek seferde Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalaması olan bin 271 kilo eroin yakalamasını gerçekleştirdik. Yine 2018’in son günlerinde İpsala Sınır Kapısı’nda 1,5 ton esrar yakalandı. Ve iki gün önce Erzurum’da bin 535 kilo eroin yakalamasıyla Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru daha kırıldı. Bu olayı kamuoyu ile paylaşmadık, işin ucuna ulaşmak istediler. Hemen ilgili istihbarat çalışmalarıyla birlikte işin organizatörü ve lideri de dün akşam saatlerinde İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yurt dışına kaçarken yakalandı ve polis uçağıyla gözleri bağlı şekilde Erzurum’a getirildi” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu’ya üzerinde narkotik şehitlerinin isminin yer aldığı bir plaket hediye edildi.


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Anahtar Kelimeler:
Süleyman Soylu uyuşturucu Erzurum

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
satın bunları yasal olan ülkelere amerika avrupa? sonra da dışa borcu bitirin. şerefsizlik yapıp cebe indirmeyin paraları her zamanki gibi...
sandımki fetö elebaşı getirildi
gozleri niye kapaliki
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