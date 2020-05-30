Bakan Soylu açıkladı: İkisi de yakalandı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Solyu, "Kuzguncuk\u2019ta kilisenin ha\u00e7\u0131n\u0131 k\u0131ran provokat\u00f6r 24 saatte, Hrant Dink Vakf\u0131\u2019na tehdit maili atan provokat\u00f6r hemen yakaland\u0131." a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapt\u0131. \nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130Bilim Kurulu \u00dcyesi Demircan'dan kafe ve restoranlara gideceklere \u00f6nemli uyar\u0131'Dipsiz G\u00f6l' diye payla\u015f\u0131yorlar! Ger\u00e7ek bamba\u015fka \u00e7\u0131kt\u0131Bilim insan\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131: Horlama \u00e7ilesi sona eriyor