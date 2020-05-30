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  4. Bakan Soylu açıkladı: İkisi de yakalandı

Bakan Soylu açıkladı: İkisi de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2020 13:33 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Solyu, "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı." açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu açıkladı: İkisi de yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Solyu, "Kuzguncuk’ta kilisenin haçını kıran provokatör 24 saatte, Hrant Dink Vakfı’na tehdit maili atan provokatör hemen yakalandı." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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