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Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı

22.10.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı. Bakan Soylu, "2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu" dedi.

Bakan Soylu açıkladı! İşte gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göç politikalarına ilişkin Twitter hesabından bir video paylaşarak açıklama yaptı. Bakan Soylu, 11 yıldır sahillerden, denizden bebek cesetleri toplandığını belirterek, "11 yıldır umuda yolculuk eden insanlara el uzatıyoruz. Bu millet, bu devlet yanlış bir şey yapmadı. Gurur duyulacak, onurlu bir iş yaptı. Biz komşumuza sırtımızı dönmedik, biz insanlığa da sırtımızı dönemezdik. Halep, Şam, Bağdat, biz bu şehirleri ilk defa duymadık. Tarihimizde beraberdik, Çanakkale Savaşı'nda beraberdik. Bize sığınanlara kapımızı kapatamazdık. Boraltan Köprüsü'nü tekrar yaşamayazdık" ifadelerini kullandı.

Yabancı düşmanlığını bir kesimin artırması sonucu turistlerin de hedef gösterilir hale getirildiğini kaydeden Soylu, "Allah'tan milletimiz yüksek ferasetiyle bu provakasyonlara, oyunlara gelmedi. Öte yandan, ülkelerinden savaş ve benzeri sebeple ülkemize gelen sığınmacılar var. Biz insanlık adına, komşuluk adına sığınmacılara, daha doğrusu ülkesinde savaş olanlara uluslararası kurallar çerçevesinde sahip çıkıyoruz. Bunların da sayısı farklı ülkelerden toplam 320 bin kişi. Yine savaştan kaçarak uluslararası kurallar çerçevesinde ülkemize gelen geçici koruma kapsamında kayıtlı Suriyeliler var. Suriyeli kardeşlerimizin gelişi, 2011'de başladı. En yoğun dönem 2013 ile 2016 arasında oldu. 2018'den beri Suriyeli sayısı hemen hemen aynı kaldı. 2018 sayımız, 3 milyon 623 bindi, halihazırdaki sayı ise 3 milyon 629 bin kişi" dedi.

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'KAÇAK GÖÇ BASKISI YÜZDE 35 AZALDI'

Hudutlarda 'Entegre Sınır Güvenlik Sistemi'ni yaptıklarını kaydeden Soylu, açıklamasına şöyle devam etti:

"1055 kilometre sınır güvenlik duvarı ve güvenlik yolu, 918 kilometre sınır aydınlatması, 284 kilometre termal kamera kurduk. Ayrıca 230 adet elektro optik kuleyi tamamladık ki bunlar bazen 10 kilometre, bazen 40 kilometre, 50 kilometre etraflarını görebiliyor. Bu sayede 2016'dan bugüne kadar sınırlarımızda henüz ülkeye girmeden engellenen insan sayısı 2 milyon 700 bine ulaştı. İran sınırında aldığımız etkili sınır tedbirleriyle ülke içinde kaçak göçle ettiğimiz etkili mücadele sonucu 2 milyon insanın girişi, İran sınırında; yani Afganlı göçmenin girişi İran sınırında önlendi. Doğu ve güney sınırındaki kaçak göç baskısı 2022 yılında aldığımız tedbirlerle bir önceki yıla göre yüzde 35 azaldı."

'SINIR DIŞI ORANIMIZ YÜZDE 69'

Geri gönderme merkezlerinin sayısının 2015'te 1740 iken bugün 20 bin 540 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, "Sınır dışı oranımız ise toplamda yüzde 69, Afgan kaçak göçmenlerde yüzde 65, Pakistanlı kaçak göçmenlerde ise her kaçak göçmenin yüzde 85'idir. Avrupa'da bu oran yüzde 10'dur. 2021 yılbaşından eylül ayına kadar gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 43 bin 420'ydi. Şu anda bu sayı 50 bin oldu. Suriyelilerin sayısı 2013, 2016 arasında 12,5 kat artmıştı. Son 4,5 yılda yurt içindeki Suriyeli sayısı, buradaki çocuk doğumlara rağmen değişmediği ve artmadığı gibi aldığımız tedbirlerle göçe hazır 6 milyon insan güvenli hale getirdiğimiz, Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kaldı. 2019'da 201 bin kaçak Afgan yakalamıştık, geçen yıl 70 bin, bu yıl ise halen 94 bin" diye konuştu.

(DHA)

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Süleyman Soylu suriyeli mülteciler

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