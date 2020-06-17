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  4. Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye içerinde kalan terörist sayısı

Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye içerinde kalan terörist sayısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 10:55 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.

Detaylar geliyor...

DHA

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