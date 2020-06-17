Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye içerinde kalan terörist sayısı

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, "T\u00fcrkiye i\u00e7erisindeki son ter\u00f6rist rakam\u0131 438'dir. \u0130n\u015fallah \u00e7ok yak\u0131n bir zamanda 400'\u00fcn alt\u0131na, 300'\u00fcn alt\u0131na, ondan sonra topyek\u00fcn hepsinin ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rece\u011fiz" dedi.\nDetaylar geliyor...\nDHAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Polisler bile \u015fa\u015f\u0131rd\u0131! 'Ka\u00e7ak volkan \u00fcretiminde' patlamaPolis tek tek durdurup ceza yazd\u0131EGM Misyon Koruma S\u0131nav\u0131 ne zaman yap\u0131lacak?