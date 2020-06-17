Bakan Soylu açıkladı! İşte Türkiye içerinde kalan terörist sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz" dedi.

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DHA

