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  4. Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 12:01 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koronavirüs kontrolleri hakkında, "Cumartesi ve pazar günü ekiplerimiz düğün ve nişanları denetleyecek" dedi. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

İçişleri Bakanı Soylu, Türkiye genelinde yapılan koronavirüs denetimleri hakkında konuştu.

Soylu, "Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım" dedi. Kontrol yapılacağı haberinin önceden bildirilmesine yönelik eleştirileri yanıtlayan Soylu, "Terör operasyonu yapmıyoruz. Hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşa tuzak kurup ceza verme anlayışı içinde değiliz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, cumartesi ve pazar günleri düğün ve nişan organizasyonlarına yönelik denetimler yapılacağını da söyledi. Soylu, "Sokağa çıkma yasağı ilan edileceğine yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor" dedi.


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