Bakan Soylu açıkladı: Yeni bir uygulama gerçekleştiriyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD) düzenlenen 'Afet Eğitim Yılı Bakanlıklar Arası İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Soylu, AFAD'ın 4,5 yıl önce İçişleri Bakanlığına bağlı olmadığını ve bağlandıktan sonra Türkiye'nin bir başından diğer başına bağlantı kurmak için çalıştıklarını anlattı. Soylu, "81 ilde Güvenlik Acil Merkezini kurduk, bize belli bir süre sonra cevap verdiler. Şu anda bir imkansızı başarmanın mutluluğu içindeyim. Birleştirilemez denilen, yazılımlar birleştirildi. Kurarken de her kurum ayrı bir öncelik belirleyerek kurmuştu. Dün itibarıyla arkadaşlarımız buradan direkt Ağrı'ya ulaşabileceğimiz ve onların birbirleriyle çalışabileceği sistemi çalıştırdılar" dedi.

'YENİ BİR UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Daha sonra deprem konusunda alınan tedbirlere değinen Bakan Soylu, İstanbul'da toplanma alanı sayılarını artırdıklarını ifade ederek, "İstanbul'da 2 bin 900 olan toplanma alanını 2-3 ayda 5 bin 426'ya çıkardık. Kişi başına düşen toplanma alanı 1.29 metrekareydi, bunu 2.85 metrekareye çıkardık. Daha da artırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.