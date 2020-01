Bakan Soylu: Acil kira yardımı bugün hesaplara gönderilecek

ELAZIĞ, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki 3 bakan ile Elazığ'da düzenlediği ortak basın toplantısında, hasarlı binaların yıkımına başlandığını belirterek, "İlk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek" dedi.

Elazığ Sivrice ilçesi merkezli cuma günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından gelişmeleri değerlendirmek üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ Valiliği'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Soylu, dün akşam itibarıyla binalarda yıkım işlemlerine başlandığını belirterek, şu an 5 bin 93 kişilik teknik personelin sahada çalışmalarına devam ettiğini söyledi. 1000'e yakın sivil toplum kuruluşu üyesi ve temsilcisi ile gönüllülerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Bölgeden getirdiğimiz jandarma ve emniyet güçlerimiz, çalışmalarına aynı şekilde devam ediyorlar. Bilinmesini isteriz ki Elazığ ve çevresi için söylüyorum; bu gece dahil olmak üzere tüm köylere ulaşıldı. Çadır ihtiyaçları dahil olmak üzere tüm köylerin çadır ihtiyaçları karşılandı. Arzu edilirse tekrar karşılanacak. Tüm köyler yani 200'e yakın köye, bu sabaha kadar tekrar gidildi, daha önce de gidilmişti. Sürekli havada, 1'i Genelkurmay Başkanlığı'ndan 2'si de Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 3 insansız hava aracı (İHA), Diyarbakır emniyetine ait helikopter, bir de insanlı keşif uçağımız, sürekli keşiflerine devam etmektedir. Bunun yanı sıra ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımı, bugün orada oturan kişilerin hesaplarına gönderilecek. Şöyle bir prensip edindik; çünkü bina yıkımları devam edecek. Dün akşam da vardı bina yıkımı. Yıkıldıktan sonraki günün ertesi sabahı hesaplarına bu paralar hemen gönderilmiş olacak. Yıkım için söylüyorum. Diğerlerinin ise müracaatları üzerine gerçekleştirilecek. Eşyasını alamayanların da yine aynı gün 30 bin liralık eşya yardımı da aynı vesileyle gönderilecek."

'ESKİ EŞYALAR GÖNDERİLMESİN'

Bakan Soylu, Elazığ ve Malatya için yapılan yardımlara da değinerek, özellikle eski eşya gönderilmemesi konusunda uyarıda bulundu. Sadece Elazığ'da 10 bin çadır kurulduğunu anlatan Soylu, şunları söyledi:

"Evi yananlar var, onlarla ilgili yardımlar da valiliğimiz tarafından ve diğer yardımlar çerçevesinde bizim tarafımızdan gerçekleşmiş olacak. Kamuoyumuzla bir şey daha paylaşmak isterim. Özellikle sivil toplum örgütleri, vatandaşlarımız, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf dernekleri, Allah razı olsun bütün vatandaşımız Elazığ'a bu zor gününde destek olmak, dayanışma içinde bulunmak için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Her birine minnettarız ve müteşekkiriz. Ancak bizim bir istirhamımız var; biz yardımların tamamını AFAD eliyle koordine etmeye çalışıyoruz ve bunu bu olay başımıza geldiği ilk günden itibaren yapıyoruz. Eski gönderilmemesini istirham ediyorum; veremeyiz, vermiyoruz da zaten. Bağışlayın. Böyle bir şeyi yapamayız, eski giysi gönderiliyor çünkü. Bizim istediğimiz şu; ısıtıcı göndermek isteyen varsa başımızın üstündedir, battaniye göndermek isteyen varsa başımızın üstünedir, koli içinde gıda göndermek isteyen varsa yine başımızın üstünedir. Bu bir yardım değil aynı zamanda bir dayanışmadır. Elazığ'ın içinde şu ana kadar 10 bin çadır kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Yataklarını gönderiyoruz, ısıtıcılarını göndermeye çalışıyoruz. Isıtıcıda şöyle bir problemimiz var; çadır alanlarına elektrik çekip çekmeme konusunda, pilot olarak yapıyoruz ama elektriğin getireceği yangın ve riskler de var. Arkadaşlarımızla elektriği çekmeme hususunu değerlendirdik."

BAKAN KOCA'DAN NÜSRA BEBEK VE AZİZE AVCI AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Koca ise depremde 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, 1607 kişinin de yaralandığını söyledi. Şu an 9 yaralının yoğun bakımda tedavilerinin devam ettiğini anlatan Koca, sağlık durumlarının sürekli takip edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hepimizin yakından takip ettiği Nüsra bebeğin annesi Ayşe Yıldız ve Azize Avcı'nın genel durumunun iyi olduğunu, yoğun bakım şartlarında hala tedavilerinin devam ettiğini, önümüzdeki günlerde servis takibine alacağımızı söylemek istiyorum. Ayrıca depremden sonra bizim bütün sağlık kuruluşları ile ilgili teknik ekiplerimizin yaptığı çalışmalarda sağlık kuruluşlarımızda herhangi bir hasarın olmadığını ve sağlık hizmetlerinin kesintisiz devam ettiğini özellikle de ifade etmek istiyorum. Özellikle bu dönemde toplu alanlarda ve çadırların yoğun olduğu bölgelerde 1'inci ve 2'nci acil sağlık hizmetlerini verebileceğimiz sahra mobil hastanelerini hızla oluşturmaya başladık. Bu anlamda 7 tane merkezimizi dün itibarıyla açmış olduk. Bunlar Malatya Doğanyol, Elazığ Sürsürü Kültür Park'ta 2 merkez, Gezin Cumhuriyet fuar alanı, Ahmet Altan Meydanı ve Sivrice Mahallesi'nde bu ünitelerimizi açmış olduk. Bu merkezleri de özellikle 24 saat uzman ekibin de olduğu acil 2'nci basamak hizmetlerin verilebildiği merkezler olarak planlandı. Bu arada taburcu ettiğimiz hastaların evde bakım hizmetlerini devam ettiriyoruz."

BAKAN KURUM: 1000 KİŞİLİK EKİPLE HASAR TESPİT ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum da 700'ü Elazığ'da, 300'u Malatya'da olmak üzere 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaların yürütüldüğünü söyledi. Kurum, "Arama ve kurtarma ekiplerine şükranlarımı sunuyorum. Elazığ ve Malatya depreminde tüm Türkiye olarak birliği ve beraberliği tüm dünyaya gösterdiğimiz ve bu ülkenin bir ferdi olduğum için gururluyum. Bakanlığımıza bağlı hasar tespit ekibimiz Elazığ'da 700'e yükseldi. Diğer illerle birlikte toplamda 1000 kişilik ekiple hasar tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor. Bugün itibarıyla hasar tespitinde Elazığ merkez, Maden ve Sivrice'de 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı; Malatya, Battalgazi, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yeşilyurt'ta 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılacak binamız var. Tüm Türkiye'nin 3 boyutlu haritasını çıkardık. Yapmış olduğumuz hasar tespitlerinde, hasar durumuna göre detaylı şekilde işliyoruz. Tüm hasarları haritamızda işliyoruz. Bu envanter sayesinde hem arama kurtarma faaliyetlerimizi hem de dönüştürmemiz gereken alana ilişkin sürecimizi yönetmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

​'3 BİN 850 KONUTUN YAPIM SÜRECİNİ BAŞLATTIK'

Bakan Kurum, dün itibarıyla yıkım çalışmalarına başladıklarını belirterek, acil yıkılacak binalara ilişkin hızlıca yıkım işlemlerini yürüttüklerini söyledi. Elazığ'da 3 bin 850 konutun yapım sürecini de başlattıklarını kaydeden Bakan Kurum, şunları söyledi

"İçinde eşya alabileceklerimiz var, eşya alamayacak durumda olanlar var. Bakanlığımıza bağlı ekibimiz, teknik elemanlarımız, hocalarımızla birlikte yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sürsürü Mahallemizde olan enkaz civarında 10 binada inceleme yaptık. Dilek ve Petek sitelerinde 205 daire mevcut. Hem yıkılan binamız hem de etrafındaki binaların ağır hasarlı olduğu görüldü. Orta hasarlı binaları da riskli alan kapsamına alıyoruz. Riskli alanda yeni yapacağımız çalışmaların projelerini arkadaşlarımız hazırlıyoruz. 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapacağız. Mustafa Paşa alanında ise irtibat ofisimiz var. Vatandaşımız bu irtibat ofisine gelip, her türlü bilgiyi alabilirler. Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki alanda çalışmalarımızı başlattık. Bu alanda 86 binamız var. Binaların risk durumu 2 gün içinde tamamlanacak. 19 bin metrekarelik alanda 300 proje yapıyoruz. Projelerimiz 5 katı geçmeyecek şekilde olacak. Yemişkent'te toplamda 10 bin konutluk yeni uydu kent inşasını gerçekleştireceğiz. Burada yapacağımız konutlar zemin artı 3'ü geçmeyecek. Sivrice ilçesinde kurulacak konteyner kent için yer çalışması yaptık. Burada 60 bin metrekarelik alanda zemin artı 2 olacak şekliyle Hazar Gölü'ne nazır 350 konutumuzu yapacağız. Çevrimtaş köyündeki enkazda 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ahırlarda telef olan hayvanlarımız mevcut. Elazığ'daki köylerde toplamda 1000 'tarımköy' uygulamasını yapacağız. Toplamda 3 bin 850 konutun yapım sürecini başlattık. Yıl sonuna kadar inşaatlarını bitirip, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

BAKAN KASAPOĞLU: YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Elazığ ve Malatya'daki depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını belirten Kasapoğlu, "Ortaya konulan kardeşlik, dayanışa tablosu hakikaten örnek teşkil ediyor. Elazığ'a, Malatya'ya elini uzatan herkese şükranlarımı ifade etmek istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de yaraları sarmaya ve ileriye birlikte yürümenin en güzelini millet olarak ortaya koyacağız. Millet olarak birliğimizi ve beraberliğimizi her alanda ortaya koyduğumuz gibi armaları, renkleri farklı olsa da bugün spor camiamızın temsilcileri burada olması beraber olduğumuzu ortaya koyması açısında çok önemlidir. Yaraları birlikte saracağız" dedi.

Bakanların basın toplantısına katılan Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ise "Biz öyle güçlü bir ülkeyiz ki böyle günlerde kendimizi gösteriyoruz, acıları paylaşıyoruz. Biz spor camiası olarak böyle günlerde her şey yapmaya hazırız. Yaraları sarmak adına, hep beraber durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.