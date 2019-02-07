İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile bir araya geldi. Soylu, Kıbrıs’ta güvenin, huzurun ve asayişin temin edileceği garantisini verdi.

KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu kabul etti. Kabulde KKTC İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da yer aldı. Başbakanlık Şeref Salonu’nda düzenlenen kabul töreninde Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, GKK Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Başbakanlık bürokratları ve konuk heyet de hazır bulundu.

Soylu: "Güveni, huzuru ve asayişi temin edeceğiz"

İçişleri Bakanı Soylu, KKTC’de bulunmaktan ve iş birliğinden onur duyduklarını belirterek, KKTC’ye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletinin selamlarını, muhabbetini ve sevgisini getirdiklerini söyledi. Soylu, ziyareti çerçevesinde KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve eşi Aydın Denktaş’ın mezarlarını ve ailesini ziyaret ettiğini, İçişleri ile verimli meseleler görüştüklerini, kent güvenlik sistemi, düzensiz göç ve adli iş birliği konusunda çok ciddi çalışma yapıldığını ve protokol imzaladıklarını anlattı. İki ülke arasında güveni, huzuru ve asayişi temin etmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Soylu, diğer çalışmalar hakkında bilgi verdi. Soylu, Başbakan Erhürman huzurunda sahil güvenlik ile ilgili karşılıklı çok daha hızlı hareket edilebilecek bir protokol imzalayacaklarını ve iki ülkeye çok faydalı olacağına inandıklarını belirterek, "Elimizden gelen neyse her türlü adımı KKTC ile birlikte atacağız. Gücümüz içinde ne gerekiyorsa yapma isteğindeyiz" diye konuştu.