Bakan Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Andarabi ile telefonda görüştü

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Mohammad Masud Andarabi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Bakan Süleyman Soylu'nun Afganistan İçişleri Bakan Vekili Tümgeneral Mohammad Masud Andarabi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede Bakan Soylu, Afgan mevkidaşına dün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan bir düğün salonunda meydana gelen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Bakan Soylu görüşmede, başta terörizmle mücadele alanında işbirliği olmak üzere iki dost ve kardeş ülke arasındaki işbirliğinin her alanda en güçlü şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

