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Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 21:56 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Geçitveren köyünde, Afrin’de görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katıldı.Türkiye-İran Sınır Hattındaki incelemelerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin bölgesinde görev yapan ve son olarak tayini İstanbul’a çıkan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katılmak için helikopterle Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyüne geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesi Geçitveren köyünde, Afrin’de görev yapan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katıldı.
Türkiye-İran Sınır Hattındaki incelemelerinin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afrin bölgesinde görev yapan ve son olarak tayini İstanbul’a çıkan Uzman Çavuş Gökhan Altay’ın düğün törenine katılmak için helikopterle Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyüne geldi. Vatandaşlar tarafından büyük bir sevinç ve coşkuyla karşılanan Bakan Soylu düğün evine giderek gelin Sibel Ayyıldız ve damat Uzman Çavuş Gökhan Altay’ı tebrik etti.

‘Cumhurbaşkanımızın nasihatini unutmayın’
Bakan Soylu, “Hayırlı uğurlu olsun. Hem Sevgili Sibel hem sevgili Gökhan, bir birlerine çok yakışmışlar. Allah nazardan korusun. Güzel ve kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Mevlana, evliliği tarif ederken Hz. Peygamberin yolu olarak tarif ediyor. Bir birinizi muhakkak çok sevin. Çünkü sevgi her şeyin üstesinden gelir. Muhakkak bir birinizi sayacaksınız. Ama bizim size tavsiyemiz, bir birinizi sevdiğiniz ve saydığınız kadar sizi bu günlere getiren, dillerinden Ayet-el Kürsi’yi düşürmeyen anneleriniz ve babalarınızı bir birinizden biraz daha fazla sevin. Haneniz bereket, bolluk olsun. Örnek bir aile olun. Sayın Cumhurbaşkanımızın da nasihatini unutmayın. Allah bir yastıkta sizi ömür boyu mutlu etsin. Dualarımız sizinle birlikte. Allah bahtınızı açık etsin” dedi.
Konuşmanın ardından bir süre düğünde oynanan oyunları izleyen Bakan Soylu, düğün sahipleri ve köy ahalisi ile bir süre sohbet ettikten sonra Ahmed-i Hani Havalimanı’na hareket etti.

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı

Bakan Soylu, Afrin’de görev yapan uzman çavuşun düğününe katıldı
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