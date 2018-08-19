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Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

SİVRİHASAR'DA DA DENETİMLERE KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar ziyaretinin ardından beraberinde Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile helikopterle Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine geçti.

Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı (2)

SİVRİHASAR'DA DA DENETİMLERE KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afyonkarahisar ziyaretinin ardından beraberinde Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile helikopterle Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine geçti. Helikopteri Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tesisleri bahçesinde inen Süleyman Soylu'yu Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak karşıladı.
Bakan Soylu, Sivrihisar-Ankara karayolunun 5'inci kilometresindeki polis uygulama noktasında 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında yapılan yol uygulamasına katıldı. Soylu, polis ekiplerinin durdurduğu araçların sürücülerini trafik kuralları konusunda uyardı, araçlarda bulunan çocuklara kırmızı düdük, tişört ve şapka verdi. Soylu, şehirlerarası bir yolcu otobüsünde bulunanların da bayramlarını kutladı.
Emniyet Müdür Vekili Hakan Yaşar, Bakan Süleyman Soylu'ya Eskişehir'de trafikle ilgili alınan tedbirleri aktardı. Yaşar, bayram nedeniyle Eskişehir'de 1292 polisin görev yapacağını belirtti. Hakan Yaşar, Eskişehir'de alınan trafik tedbirleriyle ölümlü kazalarda yüzde 20 oranında düşüşün sağlandığını kaydetti.
Eyüp KELEBEK/SİVRİHİSAR (Eskişehir), (DHA)

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Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı (2)Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı (2)Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı (2)Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı (2)

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Bakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldıBakan Soylu, Afyonkarahisar'da trafik uygulamasına katıldı
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