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Bakan Soylu: Akşener’in Cumhurbaşkanımıza söylediği söz ağırıma gitti

01.01.2021 23:54 | Son Güncelleme:
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Bakan Soylu: Akşener’in Cumhurbaşkanımıza söylediği söz ağırıma gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in paylaşımına tepki gösterdi. Soylu, "Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Akşener’in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağırıma gitti...
Recep Tayyip Erdoğan, kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir. Faşist bir zihniyeti körü körüne savunmak adına niteliksiz saldırmak Allah’ın gücüne gider..."

"ALLAH KURTARSIN"

"Bir siyasetçinin başına gelebilecek en büyük musibet, bugün yanında bulunduklarına alet olmaktır... Siyasi tarihimizde bunların kullandığı kimse iflah olmadı... Allah kurtarsın."

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