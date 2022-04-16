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Bakan Soylu "Allah şahidimiz olsun" diyerek açıkladı: Amerika ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız

16.04.2022 21:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Esenler’deki İyilik Fuarı’nın açılışında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Allah şahidimiz olsun” diyen Bakan Soylu, “Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz" dedi. ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu "Allah şahidimiz olsun" diyerek açıkladı: Amerika ve Avrupa'nın elinden kurtaracağız

Esenler Belediyesi ve İçişleri Bakanlığı himayesinde düzenlenen 'İyilik Fuarı' bugün açıldı. Esenler Dörtyol Meydanı'nda bulunan fuarın açılış törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

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Fuarın açılışında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD, Kızılay ve fuarda bulunan diğer sivil toplum kuruluşlarının köprü vazifesi yaparak dünyanın birçok noktasına ulaştıklarına dikkat çekti. Soylu, "Sadece buradan dünyanın dört bir tarafına elini uzatan bir merhamet ve vicdan medeniyetinin evladı değiliz. Biz büyük bir milletiz, kimseye sırtımızı dönemeyiz. Dün tanıdıklarımıza bugün zengin oluyoruz diye, bugün biraz varlığımız var diye arkamızı dönemeyiz. Yüzlerce yıl aynı kıbleye secde ettiğimiz, beraber düğünler kurduğumuz, cenazeleri sırtımızda taşıdığımız insanlara biz sizin yokluğunuzda sizi tanımıyoruz diyemeyiz. Çünkü biz Müslümanız. Biz komşuluk hukukunu biliriz. Komşusu açken tok yatanın eleştirildiği bir medeniyetin bir inancın çocuklarıyız" dedi.

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"YARININ TÜRKİYE'Sİ DAHA İYİ OLACAK"

Soylu, "Yarının Türkiye'si bugünkü Türkiye'den daha iyi olacak. Neden? Çünkü etrafımıza azap vermeye çalışanlar, zulüm uygulamaya çalışanlar bize dönem dönem fırsatı eline geçirip de bizi inancımızdan, kimliğimizden, dinimizden, kardeşliğimizden, beraberliğimizden ayırmaya çalışanlara fırsat vermeyecek Türkiye nasıl bugünkü Türkiye'yse, bilesiniz ki yarınki Türkiye bunlara fırsat vermeyecek değil. Dünyaya zulmetmeye çalışanlara ve kardeşliği bitirmeye çalışanlara karşı zihninden geçirmeye müsaade etmeyecek bir Türkiye. Bunu bizler sağlayacağız inşallah" diye konuştu.

"ÇOCUKLARI SAÇLARI SARI, GÖZLERİ ZEYTİN DİYE AYIRMAYACAĞIZ"

Bakan Soylu şöyle devam etti:

"Avrupa gibi, batı gibi yapmayacağız. Çocukların saçlarının telleri siyah diye, çocukların saçlarını sarı, gözlerini mavi, yeşil zeytin diye ayırmayacağız. Dünyanın her yerine yardım ediyoruz. Bangladeş'e kadar yardım ediyoruz. Afrika'ya kadar yardım ediyoruz. Bu millet yardım ediyor, biz yardım ediyor değiliz. Biz milletimizin yardımıyla, ülkemizin yardımıyla devletimizin yardımıyla onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Biz bugün Ukrayna'ya da yardım ediyoruz. Biz bugün Irak'a da yardım ediyoruz. Biz bugün Lübnan'a da yardım ediyoruz. Biz bugün Libya'da da varız. Biz bugün Azerbaycan'da, Karabağ'da da varız. Biz, bizim elimizden Doğu Akdeniz'i çekip almak isteyen kim olursa olsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kimseye eyvallah etmiyoruz. Biz eski Türkiye değiliz"

"AMERİKA VE AVRUPA'NIN ELİNDEN SURİYE'Yİ DE IRAK'I DA KURTARACAĞIZ"

Hakkari'den gelen bir milletvekili arkadaşıyla konuştuğunu belirten Soylu, "Dedi ki; gecenin saat 2'sine 3'üne kadar Hakkari'nin Yüksekova'nın keyfini çıkardım. Burada 4'te, 5'te insanları evlerine sokuyorlardı, korkutuyorlardı. Ona dedim ki 'Allah şahidimiz olsun. Nasıl Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmişsek Amerika ve Avrupa'nın elinden Suriye'yi de, Irak'ı da kurtaracağız, oralara da huzur getireceğiz. Hiç merak etmeyin. Biz engelleyemeyecekler. Yeter ki birbirimize inanalım" dedi.

FUAR 24 NİSAN'A KADAR AÇIK OLACAK

24 Nisan'a kadar kapılarını açık tutacak fuarda Türkiye Diyanet Vakfı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kızılay, Sadakataşı Derneği, Verenel Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, Deniz Feneri, Yetim Vakfı, CANSUYU, Hoca Ahmet Yessevi Derneği (HAYDER), Anda Derneği, Beşir Derneği, Valide İnsani Yardım Derneği ve HAYRAT olmak üzere toplam 14 sivil toplum kuruluşu yer alıyor. Öğrenci ziyaretlerinin yapılacağı fuarda dev iyilik kumbarası ile yardımlaşma ayrıca SMS ile yardımlaşma kampanyası yürütüleceği bildirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Irak

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