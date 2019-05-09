Bakan Soylu Altındağ’da vatandaşlarla iftar yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesinin düzenlediği iftarda vatandaşla buluştu.

Altındağ Belediyesi tarafından Karapürçek Mahallesi’nde düzenlenen iftar yemeğine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bakan Soylu, vatandaşlarla sohbet etti. İftar yemeği sonrasında kısa konuşma yapan Soylu, davetlilere hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Soylu, “Karapürçek’te bizim yüzümüzü ak ettiniz, Allah razı olsun. Asım Başkanımıza güçlü bir destek verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizi size mahcup etmez inşallah” dedi.

