Bakan Soylu, Altındağlılarla iftarda buluştu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi’nce düzenlenen iftar programına katıldı. Karapürçek semtindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Bakan Soylu’nun yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda Altındağlı katıldı. Soylu, vatandaşlarla birer birer ilgilenerek dertlerini dinledi.

İftar yemeği sonrasında kısa bir selamlama konuşması yapan Soylu, davetlilere hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Soylu, “Karapürçek’te bizim yüzümüzü ak ettiniz, Allah razı olsun. Asım Başkanımıza güçlü bir destek verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizi size mahcup etmez inşallah” dedi.

Soylu, konuşmasının ardından salondaki miniklerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü dökümü:

- Davetlilerden görüntü

- Bakan Soylu’nun konuşması

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)

