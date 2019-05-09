HABER

Bakan Soylu, Altındağlılarla iftarda buluştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

 İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu, Altındağlılarla iftarda buluştu

Caner ÜNVER- Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Altındağ ilçesinde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Altındağ Belediyesi’nce düzenlenen iftar programına katıldı. Karapürçek semtindeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa, Bakan Soylu’nun yanı sıra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve çok sayıda Altındağlı katıldı. Soylu, vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.
İftar yemeği sonrasında kısa bir konuşması yapan Bakan Soylu, davetlilere hayırlı Ramazanlar dileğinde bulundu. Katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileten Soylu, “Karapürçek’te bizim yüzümüzü ak ettiniz, Allah razı olsun. Asım Başkanımıza güçlü bir destek verdiniz, hepinize teşekkür ediyorum. Allah bizi size mahcup etmez inşallah” dedi.
Soylu, konuşmasının ardından salondaki çocuklarla hatıra fotoğrafı çekindi.

FOTOĞRAFLI

'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı 'Hizalanmadan sonra oluyor' Ünlü kahinden korkutan uyarı
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan 'S-400' açıklaması
Bahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldiBahçeli, partisinin 15 il başkanıyla bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan 2. döviz hamlesi

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

AK Partili Özel açıkladı! 23 Haziran'da oy kullanamayacaklar

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Ünlü şarkıcı gözaltına alındı! Karakolda olay sözler

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Kız kardeşi başından vurulmuştu! Belediye Başkanı tutuklandı

Yeni belediye başkanı seçildi!

Yeni belediye başkanı seçildi!

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

Ekipleri şaşkına çeviren olay! 'Gizli görevdeyiz' deyip...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize serbestisi sürecinde 72 kriterden 66'sını tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vize serbestisi açıklaması!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Mehmet Bekaroğlu'ndan Süleyman Soylu için flaş sözler!

Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 9 HDP'li isim için fezleke!

9 HDP'li isimle ilgili flaş gelişme!

AK Partili Bekir Bozdağ'dan İstanbul'daki seçim kararıyla ilgili açıklama

Neden sadece İBB Başkanlık seçimi yenilenecek?

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: 23 Haziran'da İstanbul Ağıdı yakacaklar

MHP'den CHP'ye çok sert tepki: İstanbul Ağıdı yakacaklar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.