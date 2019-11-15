HABER

Bakan Soylu: Amerikalı, uçakla sınır dışı edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.11.2019 17:11 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla İstanbul'dan Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.

Arda ERDOĞAN- Haluk KARAASLAN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Yunanistan'la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla İstanbul'dan Amerika'ya sınır dışı edildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı' ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Soylu,
öldürülen DEAŞ lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yakın bir DEAŞ'lı teröristin yakalanması ve Yunanistan-Türkiye sınırında bekleyen Amerika uyruklu DEAŞ'lı teröristin iadesiyle ilgili "Sadece şu kadarını söyleyebilirim, Avrupa’da da Türkiye’de de önemli bombalamaları gerçekleştiren bir isimden bahsedebilirim hepsi o kadar. Sorgulama sürüyor. Bugün de bir Amerikalı, Yunanistan’la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce uçakla İstanbul’dan Amerika’ya sınır dışı edildi. 2 de bugün Alman uyruklu vatandaş, DEAŞ mensubu olduğunu söyleyebilirim, bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak bizim nitelendirdiğimiz, bizim uyruğumuzda olmayan yabancı uyruklu vatandaşlar sınır dışı edildi" diye konuştu.
İNGİLİZ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜMÜ
Bakan Soylu, eski İngiliz istihbarat subayının İstanbul'da evinin önünde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü de söyleyerek, "Hem idari hem de adli bir soruşturma var. Biz bu konuda özellikle müteveffanın vatandaşı olduğu İngiltere’ye sürekli bilgi aktarımında bulunduk. Olay olduğu ilk andan itibaren İngiltere makamlarına detaylı bilgi aktarımında bulunduk. Soruşturma devam ediyor. Soruşturmadaki bir iki detayla tamamlayacağım. Örneğin, ilk önemli detay, evin kapısının, evin içinden hem de bildiğimiz usullerin dışında bir usulle beraber kilitli olduğudur. Kuvvetli bir kilide sahip olduğudur. Yine yukarıdan aşağı düşerken, bilek kısımlarında kırılma söz konusu olduğudur. Bütün bunların üzerinden tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi gözükse de bizim sorumluluğumuz olayı bütün yönleriyle değerlendirmektir" açıklamasında bulundu.
SİYANÜRLÜ İNTİHARLAR
Bakan Soylu, siyanürlü intiharlara ilişkin "Karşı karşıya kaldığımız veya kalacağımız, öngördüğümüz her meseleyle ilgili tüm kurumlarımız adım atmaktadır. Bugünkü vaka olmadan önce arkadaşlarımız böyle bir değerlendirmeyi yapmışlardı. Bütün kurumlar kendi içinde bu konu ile ilgili çalışıyorlar. Ayın 19'unda kurumlar bir araya gelecekler, değerlendirme yapacaklar ve onun üzerine hangi tedbirleri alabiliriz, mevzuatta yapılması gerekenlerle ilgili değerlendirme ortaya koyacaklar" dedi.
BAKAN GÜL: TİTİZLİKLE TAKİP EDİLMEKTE
Adalet Bakanı Gül de siyanürle intiharlara ilişkin "Bu konu ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın da açıklaması oldu. Olay tüm yönleriyle soruşturulmakta, titizlikle takip edilmekte. Bu konularla ilgili, soruşturmayla alakalı tüm bilgiler de kamuoyuyla savcılığımız tarafından paylaşılacaktır. Emniyetin yapmış olduğu bir çalışma, toplantılar var. Aile bakanımız intihar ve diğer vakalarla ilgili komisyonlar kurdu bu hususlar da tüm yönleriyle takip edilecek ve titizlikle takip edilecektir" diye konuştu.
'ELBETTE İNCELENECEKTİR'
Bakan Gül, siyanür satışı yapanlar hakkında düzenleme yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise, "Bu tür insanlara zarar veren konularla ilgili Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenen hükümler var. Bu konularla ilgili bu yönleriyle de savcılıklar kanunen yetkili makamlardır, bu yönleriyle elbette incelenecektir" yanıtını verdi.
Bakan Gül, eski İngiliz istihbarat subayının ölümüyle ilgili de "Soruşturma yetkisi savcılık makamlarında ve savcılık makamları bir adli kontrol kararı verdi bu dosyada ve süreci yakından takip ediyorlar. Yurtdışı çıkış yasağı kondu. Gelişme oldukça kamuoyuyla savcılık makamı paylaşacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız Ünlüler aynı, zamanlar farklı! Bu hallerine çok şaşıracaksınız
Bakan Soylu: 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299Bakan Soylu: 2019 yılı kadın cinayeti sayısı 299
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Kayseri zor ulaşılabilen şehir olmuş"İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Tatlıoğlu: "Kayseri zor ulaşılabilen şehir olmuş"
1/

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Acun tüm yarışmacıları açıkladı!

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Patlayıcılarda milletvekilinin oğlunun parmak izi tespit edildi

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

KHK çıkışıyla dikkat çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama!

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Bakanlık'tan yeni kanun taslağı: İstanbul Boğazı’nda yetki İBB’den alınacak

Diğer Haberler
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Uçakla sınır dışı edildi

Günlerce konuşuldu, Bakan Soylu duyurdu: Sınır dışı edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, 'Sizi biz Müslüman yaptık' sözleri için Trabzonlulardan özür diledi

'Sizi biz Müslüman yaptık' demişti! Trabzonlulardan özür diledi

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Rabia Naz Vatan' açıklaması

Bakan Soylu'dan 'Rabia Naz' açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'kayyum' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs açıklaması!

Erdoğan'dan sert açıklama: Asla izin vermeyeceğiz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.