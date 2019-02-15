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Bakan Soylu: Ankara Büyükşehir’e Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın

SEÇİM HABERLERİ  | 15.02.2019 07:46 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'li bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını savunarak "Sizden bir tek şey isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın" dedi.

Bakan Soylu: Ankara Büyükşehir’e Kılıçdaroğlu’nun adımını attırmayın

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karapürçek mahallesinde şehit yakınları, gaziler ve muhtarlar ile salon toplantısında bir araya geldi.

Burada gündeme ve yerel seçime dair açıklamalarda bulunan Soylu, sesinin gür çıktığını söyleyerek şunları kaydetti:

Sesimizin gür çıkması makamımızdan, mevkimizden değil milletimizin oyundan ve desteğindendir. Bu destek arkamızdan çekildiği andan itibaren bu destek birilerinin hesap ettiği gibi azaldığı andan itibaren söylemek isterim ki biz o kadar dik yürümeyebiliriz. Bu kadar açık ve net. Söyleyeceğim 3 cümle var. Bizi Kandil'in önünde boynu eğik bırakmayın. Bizi o Pensilvanya'daki uşağın önünde boynu bükük bırakmayın. Bizi mücadele ettiğimiz uyuşturucudan kaçakçıya kadar ülkemizi istikrarsızlaştırmaya çalışanların önünde boynu bükük bırakmayın.

CHP'li bir belediyenin Ankara'da yaşayanlar için bir kabus oluşturacağını düşündüğünü ifade eden Soylu, "Bakın çok net söylüyorum. CHP'li bir belediyenin bir kabus oluşturacağını düşünüyorum. Siz görün ondan sonra neler yapıyorlar. Ellerine geçirince memleketimizin, milletimizin, Ankara'mızın kazanımlarını nasıl yok ediyorlar, nasıl şımarıyorlar ve nasıl milletten hınç almak için türlü türlü senaryolar uyguluyorlar. Sizden bir tek şey isterim; Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın" dedi.

(DHA)

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