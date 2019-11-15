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Bakan Soylu: "Ara bölgede kalan DEAŞ’lı az önce uçakla ABD’ye gönderildi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:42 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin sınır dışı ettiği ancak Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lıya ilişkin, "Türkiye-Yunanistan sınırındaki ara bölgede kalan DEAŞ’lı az önce uçakla ABD’ye gönderildi" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin sınır dışı ettiği ancak Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lıya ilişkin, "Türkiye-Yunanistan sınırındaki ara bölgede kalan DEAŞ’lı az önce uçakla ABD’ye gönderildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Siyanür intiharlarına ilişkin Soylu, ”Karşı karşıya kaldığımız her durumla ilgili devletimizin her kurumu adım atmakta. Çağın getirdiği. bazen internet kullanımının getirdiği bir takım meselelerle karşı karşıyayız. Bu vakadan önce değerlendirmeye başlamıştı kurumlarımız” diye konuştu.
Türkiye’nin sınır dışı ettiği, Yunanistan’ın kabul etmediği DEAŞ’lıya ilişkin de açıklamada bulunan Soylu, "Yunanistan’la bizim aramızdaki sınırda kalan Amerikalı, biraz önce İstanbul’dan uçakla Amerika’ya sınır dışı edildi. Bugün toplam 3 yabancı terörist savaşçı olarak teknik olarak adlandırdığımız kişi sınır dışı edildi" dedi.
İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili ise Soylu, ”Evin kapısının hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz. Yukarıdan aşağıya düşerken bilek kısımlarında kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır” ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise gazetecilerin siyanür intiharlarına ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Gül, "Siyanür ile ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle soruşturulması sürüyor. Emniyetin yaptığı sürekli toplantılar var. Aile Bakanlığımız komisyonlar kurdu. Kişilere karşı Türk Ceza Kanunu’nda bu satışlara ilişkin cezalar var. Savcılık makamında soruşturma devam ediyor” dedi.

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