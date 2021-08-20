Bakan Soylu aradı, Bakan Koca söz verdi

Kastamonu'da 11 Ağustos'ta meydana gelen sel bölgesine bugün tekrar giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şenpazar ilçesinde incelemelerde bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, şikayet ve talepleri dinledi. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar'ın ilçe hastanesine ilişkin talebi üzerine Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aradı.

BAKAN'DAN HASTANE SÖZÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Belediye Başkanı Çınar'ın talebini dinledikten sonra Şenpazar ilçesine yeni bir hastane yapılması sözü verdi. (DHA)



