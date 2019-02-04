HABER

Bakan Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Lieshaj ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.02.2019 12:10 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile bir araya geldi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lieshaj ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavutluk İçişleri Bakanı Sander Lieshaj ile bir araya geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Arnavut mevkidaşı Sander Lieshaj ile bir araya geldi. Resmi törenle karşılanan Bakan Lieshaj, şeref defterini imzalamasının ardından Bakan Soylu ile makamında görüştü. Bakan Soylu, bölgedeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracaklarını, ayrıca iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini konuşacaklarını aktardı. Soylu, “Bölgemizdeki güvenlik sorunlarını masaya yatıracağız. Gerekse de iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini konuşacağız. Birbirimizin tecrübelerinden istifade edebilmeyi, özellikle emniyet, kriminal, güvenlik olayları ve aynı zamanda FETÖ, yine teröre karşı birlikte atacağımız adımları bugün birlikte değerlendireceğiz. Bölgemiz ile ilgili düzensiz göçten, uyuşturucu ile mücadeleye kadar birçok konu birlikte ele alabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz konu başlığı olarak önümüzde bulunmaktadır. Özellikle önümüzdeki günlerde 19-21 Şubat arası İstanbul’da uzun yıllardır birlikte yürüttüğümüz 60 ülkenin İçişleri Bakanını davet ettiğimiz Budapeşte sürecine de kıymetli bakanımızı tekrar oraya bekliyoruz” dedi.
Bakan Lieshaj ise, güvenlik alanında iki ülkenin ortak çıkarları olduğuna işaret ederek, "Bu sadece NATO müttefiki olduğumuz için değil, bölgede de müttefikiz. İki ülke arasında bütün konuların ele alınmasından dolayı mutluluk duyarım. Teröre karşı mücadele, güvenlik sorunları, düzensiz göç ve uyuşturucuyla mücadele konularında görüşeceğiz” diye konuştu.
Açıklamanın ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.

iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor iPhone sahiplerine çok kötü haber: Apple resmen fişini çekiyor
Celal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduCelal Doğan, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu
Öğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattıÖğrenciler Bakan Kurum ve Selçuk'a "sıfır atık" projesini anlattı

En Çok Okunan Haberler

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Celal Doğan'ın adaylığı kesinleşti! İşte yeni partisi

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Üniversiteli Leyla'dan acı haber!

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

Dilmen şaştı kaldı! 'Tarihte böylesini görmedim'

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

G.Saray'ın yeni transferinden şoke eden hareket!

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Emniyet Müdürü sosyal medyadan paylaştı! Bunu yapan yandı

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

Erdoğan bu detayı ilk kez anlattı: Dün gece 10 kişiyi aradım...

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
İmamoğlu ve AK Partili seçmen arasında dikkat çeken diyalog: Sen bulguru ye, iyileşeceksin

Ekrem İmamoğlu'ndan AK Partili seçmene: Bulguru ye iyileşeceksin

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

TBMM'de 'Halk Günü' önerisi: Meclis kürsüsüne vatandaş çıkarılsın

Flaş öneri: Meclis'te 'Halk Günü' olsun

Muharrem İnce'den dikkat çeken yerel seçim çıkışı: Memlekete gerçek hainliktir

İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na 'Milliyetçilik' yanıtı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.