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Bakan Soylu: “Asayiş hizmetleri 2020 yılında yüzde 77,4 ile vatandaşımızın birinci sırada memnun olduğu hizmettir”

01.04.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Asayiş hizmetleri 2020 yılında yüzde 77,4 ile vatandaşımızın birinci sırada memnun olduğu hizmettir” dedi.Bakan Soylu, Ankara’da bir otelde düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

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Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Asayiş hizmetleri 2020 yılında yüzde 77,4 ile vatandaşımızın birinci sırada memnun olduğu hizmettir” dedi.
Bakan Soylu, Ankara’da bir otelde düzenlenen Asayiş Şube Müdürleri Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı’na katıldı. Programda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , “2020 yılında her yıl olduğu gibi Türkiye İstatistik Kurumu yaşam memnuniyeti araştırması yaptı. Güvenlik ve asayişi sağlayan arkadaşlarımız ile bir kez daha gurur duyuyoruz. Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre, asayiş hizmetleri 2020 yılında yüzde 77,4 ile vatandaşımızın birinci sırada memnun olduğu hizmettir. Bunu dünyanın başka bir ülkesinde bu yükseklikte memnuniyet görmek kolay değildir. Bu güveni bu memnuniyeti, bundan sonraki yıllarda da da birinci sırada tutmak ve devlet ile vatandaş arasındaki memnuniyet bağını karşılıklı oluşan bu güçlü bağı ayakta tutmak bizim bundan sonraki en önemli hedefimizdir. Hem polis hem jandarma bölgesindeki asayiş, asayiş hizmetlerinden çıkan bu memnuniyet elbette bizim için bir gurur kaynağı ve gurur vesilesidir” diye konuştu.

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