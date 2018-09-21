Bakan Soylu aşure dağıttı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde cuma namazı sonrası başkentlilere aşure ikram etti.
Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer ilgililer ile cuma namazını Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldı.
Namaz sonrası caminin avlusunda düzenlenen etkinlikte aşure dağıtan Soylu, vatandaşlarla bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan'ın ABD programının detayları belli oldu! Trump'la görüşecek mi?
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
MSB'den önemli 'İdlib' açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
30 yıldır dışarı adım dahi atamıyor!
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum