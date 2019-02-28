HABER

Bakan Soylu, Avcılar'da kadın seçmenlere hitap etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 19:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "15 bin terörist vardı dağlarda, bugün 700 kaldı. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyon var. İnlerini bulmaya, orada etkisiz hale getirmeye, onların bir daha bu ülkeye bedel ödetmesine müsaade etmemek için" - "Türkiye'de siyasetin kazanımını belirleyen kadındır"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 bin terörist vardı dağlarda, bugün 700 kaldı. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyon var. İnlerini bulmaya, orada etkisiz hale getirmeye, onların bir daha bu ülkeye bedel ödetmesine müsaade etmemek için." dedi.

Avcılar'daki bir düğün salonunda kadın seçmenlerle bir araya gelen Soylu, ülkelerin kritik dönemlerden geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

"Ülkeler önemli kararlar alırlar, aileler gibidir. Ama bu coğrafyada alınan kararlar, bütün dünyadaki alınan kararlardan önemlidir. Biz, geçmişimiz, bize bırakılan bugünümüz, yarınımız ve geleceğimiz adına karar alıyoruz. Hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Bizim sorumluluğumuz etrafımızdaki coğrafya, dünyayla ilgilidir."

İçişleri Bakanı Soylu, "Terörle, anarşi olaylarıyla, bu ülkede başbakan asılmasıyla, 28 Şubat'la değerlerimize, kutsallarımıza uzanmakla, bizi onlardan uzaklaşmakla terbiye ettiler. Dertleri şuydu, biz bu ülke adına bir karar vermeyelim, bu ülke adına güçlü olmayalım. Bu ülke büyümesin, hedeflerine varmasın. Biz 2023, 2053, 2071 demeyelim." ifadelerini kullandı.

"Biz niçin 3. havalimanını yapıyoruz?" diye soran Soylu, şöyle devam etti:

"Avrupa'dan Çin'e, Balkanlardan Orta Doğu'ya kadar dünyanın en önemli istasyonunu kuruyoruz. Biz Türkiye'yi, İstanbul'u, Anadolumuzu merkez yapmak istiyoruz. Bugün niye bu seçimde 'beka' diyoruz? Niye 2004'te, 2009'da 'beka' demedik. Çünkü yüzdük yüzdük, kuyruğuna geldik artık. Bizi buradan geri döndürmelerine tekrar tahammül etmek istemiyoruz. Tekrar o eski günlere dönmek, Türkiye'yi terörün teslim aldığı günlere dönmek istemiyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, bugün 700 kaldı. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyon var. İnlerini bulmaya, orada etkisiz hale getirmeye, onların bir daha bu ülkeye bedel ödetmesine müsaade etmemek için."

Bakan Soylu, "Türkiye'de siyasetin kazanımını belirleyen kadındır. Onun için çok çalışmamız lazım. 31 Mart'tan sonra ekonomiyi göreceksiniz, nasıl bir sıçramaya girecek. Bu son hamlelerimizdir." dedi.

Bakan Soylu, Avcılar'da kadın seçmenlere hitap etti

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "15 bin terörist vardı dağlarda, bugün 700 kaldı. 5 metre karda bugün 250 operasyon yapıyor bizimkiler. Her tarafta operasyon var. İnlerini bulmaya, orada etkisiz hale getirmeye, onların bir daha bu ülkeye bedel ödetmes

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul’da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Avcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Şenol Güneş resmen A Milli Takım'da

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Yıldırım Demirören istifa etti

Yıldırım Demirören istifa etti

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı Valiliği duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Valilik duyurdu! Kar tatili uzatıldı

Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.