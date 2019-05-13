Bakan Soylu Bağcılar Ramazan Etkinlik Alanı'nı ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Amerika'sı da Avrupa'sı da bu seçime gözünü dikmiş durumda. Kandil de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkes üst üste açıklamalar yapıyor. Herkesin tarafı belli, Allah şahit bizim tarafımız da belli" dedi.
Bağcılar Meydanı'nda kurulan Ramazan Etkinlik Alanı'nda konuşma yapan Soylu, 23 Haziran'daki seçimin önemli olduğunu belirterek "Amerika'sı da Avrupa'sı da bu seçime gözünü dikmiş durumda. Kandil de gözünü bu seçime dikmiş durumda. Herkes üst üste açıklamalar yapıyor. Herkesin tarafı belli, Allah şahit bizim tarafımız da belli. İnşallah milletimizin tarafı da belli. 50 gramlık oy pusulasıyla Türkiye'ye dışardan yön vermeye çalışanlara gerekli cevabı vermenizi istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Devlet yönettiklerini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:
"Eğer kendi hakkımızı savunamayacaksak, kendi hukukumuzu savunamayacaksak vatandaşın hakkını, hukukunu nasıl savunacağız, Allah'ınızı severseniz? Mahalle baskısı oluştursunlar, gazetelerle, televizyonlarla üzerimize gelsinler, sosyal medyalardan hakaretler etsinler, biz de aman bize bir şey yapmasınlar da ne olursa olsun İstanbul'u da verelim. Bugün İstanbul'u veren hukuksuzlukla beraber yarın Türkiye'yi verir, aman ben bu koltukta kalayım. Koltuğun canı çıksın da bu milletin hakkına bir zeval gelmesin, hepsi budur."
Soylu, İstanbul'daki itirazların ardından farkın 29 binden 13 bine düştüğünün altını çizerek "Sadece yüzde 10'u sayıldı. Yüzde 90'ı sayılmadı. İki siyasi parti giriyor. Cumhuriyet Halk Partisinin adayı da AK Parti'nin adayı da... Eğer 29 binden aşağıya düşecekse hemen hemen aynı düşecekler çünkü yüzde 50 birisi oy almış, yüzde 50 da birisi oy almış. Ama hep eksilen bizden ve itiraz ettiğimizde tamamlanan da bizden oldu. 29 binden 13 bine. Sadece yüzde 10'u açıldı sandıkların." diye konuştu.
Kendisinin de İstanbul'da doğup büyüdüğünü söyleyen Soylu, "O zaman su akmayan İstanbul'dan, bugün Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde suyun altından Avrasya Tüneli'nin, Marmaray'ın, yolların geçtiği bir İstanbul'a doğru adım attık hep beraber. İstanbul'un her tarafında bakın bugün pırıl pırıl bir hava var. Kimse kusura bakmasın. Bunların hiçbiri gayretsiz oluşmadı. Karbondioksitten çocukluğumuzda bazen annelerimiz, babalarımız bizi okula göndermezlerdi. Aman hasta olursunuz diye ve bugün Allah'ımıza çok şükürler olsun, İstanbul'un en ücra köşesinde doğalgazın olduğu ve havanın pırıl pırıl olduğu bir İstanbul tablosu ile karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu.
Soylu, İstanbul'un dünya üzerinde önemli bir yere geldiğini belirterek şunları kaydetti:
"İstanbul sadece, İstanbul'daki insanların yaşadığı bir şehir değil. Aynı zamanda dünyanın baş şehri olmaya yönelik güçlü adımlar atıyor. Küresel bir güç merkezi. Küresel bir kuvvet merkezi olma konusunda bir adım atıyor. Bir karar vereceğiz. Ya okyanus ötesinin arka bahçesi olacak ya da aziz milletimizin bütün dünyaya kendi gücünü haykırdığı küresel güç merkezi, kuvvet merkezi, 'Ben İstanbul'da yaşıyorum' diyen herkesin söylediği zaman dünyadaki bütün vatandaşların bir adım geri çekildiği, güçlü memleketin, güçlü insanların ve herkesin aşık olduğu bir şehrin insanı olarak tanımladığı bir şehir olacak."
Süleyman Soylu konuşmasının ardından Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile Ramazan Etkinlik Alanı'nı gezip vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.
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