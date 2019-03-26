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Bakan Soylu Bağcılar'da konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 14:46 | Son Güncelleme

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar'da vatandaşlar hitap etti.

Gökhan ÇELİK-Güven USTA/İSTANBUL DHA - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Bağcılar'da vatandaşlar hitap etti. Bakan Soylu'ya AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı da eşlik etti. Terörle mücadeledenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Soylu, "Biz Doğu ve Güneydoğu'da bir şey yapıyoruz. Yakanlara, yıkanlara ve onların yarınlarını harap edenlere karşı, 13-14 yaşındaki çocuklara diyoruz ki, yalnız değilsiniz, kimsesiz değilsiniz, çaresiz değilsiniz. Oraya onları doktor, hemşire yapmak için, öğretmen yapmak için, onları hayırlı evlat yapmak için gidiyoruz" dedi. "BELEDİYE MECLİS ÜYELİKLERİNE PKK'LILARA YAZANLARA DERS VERELİM" Bakan Soylu, "Bu seçim bir fire verme seçimi değildir. Bu seçim Türkiye'nin 50 yıldır ilk kez, 4,5 yıllık dönemde seçim olmadan Türkiye'nin büyümesi ve zenginleşmesi için güç verme seçimidir. Birileri diyor ki, 'Cumhur İttifakı'na ders verelim' Bize değil, belediye meclis üyeliklerine, PKK'lıları yazanlara ders verelim" diye konuştu. "TERÖRÜN 10 KAT TRİLYON LİRALIK UYUŞTURUCUSUNU YAKALADIK" Soylu, "Terörün 10 kat trilyon liralık uyuşturucularını yakaladık. Kaçak sigaradan kazanıyorlardı. Ülkemizde yüzde 21,5'ti kaçak sigara oranı. Onu yüzde 1,5'a buçuğa düşürdük. Terörün şah damarını kestik. Şimdi orada bulamadıklarını büyükşehirlerde yapmak istiyorlar. Ankara ve İstanbul'da bu tezgahı kuranlara, 325 PKK'lıyı, HDP'liyi bulaştırmayalım. Yarın öbür gün Güneşli'ye bir şehit gelecek. Başkan diyecek ki 'Şu caddeye şehidimizin ismini verelim.' Onlar da diyecek ki 'Tamam şu terörist var onun da ismini diğer caddeye verelim' diyecek. Bunu ne Güneşli ne de Türkiye kaldırır" şeklinde konuştu.

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