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Bakan Soylu: Bağdadi ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 13:51 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi, ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Öldürülen el-Bağdadi, ne kadar teröristse Ferhat Şahin de o kadar teröristtir. Telefonla konuşmak, onla muhatap olmak; onun teröristliğini, kisvesini üzerinden almaz" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca düzenlenen, 'Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'nun açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Soylu, polis merkezi amirliklerinde yapılan yenilikler hakkında bilgi verdi. Soylu, polislerin çalışma saatlerinde ciddi iyileştirme yapmaya çalıştıklarını söyleyerek, "Takdir ederseniz ki 15 Temmuz gibi bir garabetten, ihanet furyasından geçtik ve içimizde bunlara tabi olan birçok kişiyi tasfiye ettik. Arkadaşlarımız, ben ilk içişleri bakanı olduğum dönemde 12/12 çalışıyorlardı sonra 12/24'e geçtiğimiz gün, 'rahatladık' diye kendi kendimize söyledik. Şimdi hedefimiz, bütün birimlerde 8/24'ü temin edebilmektir. Bu arkadaşlarımızın da çoluğu çocuğu, ailesi, olaylara bakış şeklinde sağlam ve dingin bir kafaya ihtiyaçları var. Onun için bunu düşünmek bizim temel vazifemizdir" diye konuştu.
'NE ZAMAN SESİNİZ ÇIKACAK?'
Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terör örgütüyle ilgili meselenin Rusya'ya ve ABD'ye masada net şekilde anlatıldığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu, terörizme karşı kazanılan büyük başarıdır. Hala birtakım sıkıntı işler söz konusudur. Öldürülen el-Bağdadi, ne kadar teröristse Ferhat Abdi Şahin de o kadar teröristtir; hiç kimse kusura bakmasın. Telefonla konuşmak, onla muhatap olmak; onun teröristliğini, kisvesini üzerinden almaz. Canidir, katildir ve 'hukuk devleti' denilen devletler, bununla muhatap olamaz, olmamalıdırlar. Bu aklı da biz vermemeliyiz; Amerika'nın, Avrupa'nın hukukçuları vermeliler. Yazıklar olsun Avrupa'ya, bir tek sesi çıkmıyor. Ne zaman sesiniz çıkacak? Neye sesiniz çıkacak? 3- 5 Suriyeli memleketinize geldiği zaman mı sesiniz çıkacak? O zaman mı telaş edeceksiniz? O zaman mı Türkiye'nin kapılarını aşındıracaksınız? Yazıklar olsun sizin terörle mücadele anlayışınıza, sizin hukukun üstünlüğü anlayışınıza. Yıllarca size bırakılan medeniyet değerlerini nasıl heder ettiğinize yazıklar olsun."
"Göçü biz toparladık, DEAŞ'ı biz temizledik şimdi de YPG ve PKK'yı biz temizliyoruz" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:
"Buradan Avrupa'yı uyarıyorum; PKK terör örgütünün mensupları, orada vatandaşlarımıza şiddet uyguluyorlar ve siz de orada seyirci kalıyorsunuz. Şu ana kadar 600'ün üzerinde şiddete dayalı gösteri yaptılar Avrupa'da. Hukukun üstünlüğünden, demokrasiden, temel insan hak ve hürriyetinden bahsedenler, maalesef kendi planları tutmayınca köpeklerini oradaki vatandaşlarımıza saldırtıyor. Bu kadar açık ve nettir, köpektir onlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliğine karşı gelenler, bu kadar açık ve net. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne saldırı yapanlar, oradaki masum vatandaşlara saldırı yapıp, onların dükkanlarını talan etmeye çalışanlar; bunun sorumluluğu 'Batı medeniyeti' denilen Avrupa'daki ülkelerin ve yönetimlerindir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Soylu'nun açıklaması

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZE GEÇİLDİ

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA) -

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