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Bakan Soylu başkanlığında koordinasyon toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında koordinasyon toplantısı düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında koordinasyon toplantısı yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakan Soylu, Trafik Haftası nedeniyle sahadaki denetimlerin artırılması, ayrıca kritik noktalarda daha dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Çarşı ve mahalle bekçisi sayılarının artmasıyla suç oranlarında azalma olduğuna dikkati çeken Soylu, ayrıca "Güven Masası" uygulamasıyla da vatandaşlara hızlı bir şekilde hizmet verileceğine işaret etti.

Uyuşturucu ile mücadelenin önemine, sınır bölgelerinde kaçak akaryakıt ve kaçak sigara geçişinin önlenmesi konusundaki çalışmalara değinen Soylu, ayrıca Ramazan Bayramı öncesinde trafik güvenliğine hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Soylu, terörle mücadele konusunda büyük bir yol katedildiğini, bu konuyla ilgili her türlü tedbirin alınacağını kaydetti.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ise terörle mücadelede alınan önleyici tedbirleri anlattı.

FETÖ, DEAŞ, PKK ve tüm terör örgütlerine karşı gösterilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğinin altını çizen Uzunkaya, terör olaylarına mahal vermemek adına alınacak önlemlerin tüm birimlerin önceliği olması gerektiğine dikkati çekti.

Toplantıya, Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanlarının yanı sıra teftiş kurulu bölge başkanları, özel güvenlik denetleme başkanları, polis moral eğitim merkezi müdürleri ile il emniyet müdürleri de video konferans yöntemiyle katıldı.

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