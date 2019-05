BAKAN SOYLU: BAŞKANLIK BİRİNDEN ALINIP BİRİNE VERİLMİŞ DEĞİL 

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Eyüpsultan'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, "Deniyor ki, 'İstanbul'a yüz bin polis getirecek. İçişleri Bakanı oy kullandıracak.' İşin bir aslı astarı olur. 31 Mart'ta Doğu ve Güneydoğu'ya görevlendirdiğimiz jandarma ve polis sayısı 6 bin 602. 31 Mart seçimlerinde hangi seçmenler oy kullandıysa 23 Haziran'da da aynı seçmenler oy kullanacak." dedi.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA HUZUR VAR"

Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yönettiği İstanbul felsefesinde 25 yıldır herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin kendini anlattığı, hiç kimsenin hayat tarzına, hiç kimsenin siyasi düşüncesine, fikrine, felsefesine, yaşam biçimine müdahale edilmediği ve herkesin kendisini rahat hissettiği İstanbul bir özgürlükler şehri olmuştur. Bundan 12 yıl önce insanlar Türkiye'nin hiçbir yerinde 'ben dindarım' diyemiyorlardı. Ürküyorlardı ve korkuyorlardı. 'Ben Kürdüm, Aleviyim' diyemiyorlardı. Bakın 31 Aralık 2016 tarihinden beri İstanbul'da bir terör eylemi olmadı. Ama Avrupa'da her ülkesinde oldu. Dün Fransa'da oldu. Ki bizim yanı başımızda DEAŞ etkinlik alanı var. PKK-PYD etkinlik alanı var. Bugün İstanbul'un her noktasında huzur var. Türkiye'nin her noktasında huzur var" diye konuştu.