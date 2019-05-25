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Bakan Soylu: Başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 13:50 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Eyüpsultan'da muhtarlarla bir araya geldi.

Bakan Soylu: Başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil 

Yılmaz BEZGİN, İSTANBUL, (DHA)-İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu Eyüpsultan'da muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, "Deniyor ki, 'İstanbul'a yüz bin polis getirecek. İçişleri Bakanı oy kullandıracak.' İşin bir aslı astarı olur. 31 Mart'ta Doğu ve Güneydoğu'ya görevlendirdiğimiz jandarma ve polis sayısı 6 bin 602. 31 Mart seçimlerinde hangi seçmenler oy kullandıysa 23 Haziran'da da aynı seçmenler oy kullanacak." dedi.

"İSTANBUL'UN HER NOKTASINDA HUZUR VAR"
Bakan Soylu, "Tayyip Erdoğan'ın yönettiği İstanbul felsefesinde 25 yıldır herkesin kendisini ifade ettiği, herkesin kendini anlattığı, hiç kimsenin hayat tarzına, hiç kimsenin siyasi düşüncesine, fikrine, felsefesine, yaşam biçimine müdahale edilmediği ve herkesin kendisini rahat hissettiği İstanbul bir özgürlükler şehri olmuştur. Bundan 12 yıl önce insanlar Türkiye'nin hiçbir yerinde 'ben dindarım' diyemiyorlardı. Ürküyorlardı ve korkuyorlardı. 'Ben Kürdüm, Aleviyim' diyemiyorlardı. Bakın 31 Aralık 2016 tarihinden beri İstanbul'da bir terör eylemi olmadı. Ama Avrupa'da her ülkesinde oldu. Dün Fransa'da oldu. Ki bizim yanı başımızda DEAŞ etkinlik alanı var. PKK-PYD etkinlik alanı var. Bugün İstanbul'un her noktasında huzur var. Türkiye'nin her noktasında huzur var" diye konuştu.

"EĞER BUNU YAPMAZSAK TÜRK DEMOKRASİSİ ADINA BİR TEHLİKE OLUR"
Soylu, "31 Mart'taki İstanbul seçimi iptal edildi. Yenileniyor şu anda. 31 Mart'ta her yerde seçime girdik. Parti olarak da kaybettiğimiz yerler var. Ankara'yı kaybettik. Ben Ankara'da İstanbul'un üç katı kadar çalıştım ama kaybettik. Başımızın üstüne dedik Ankara'nın kararıdır. Adana'yı, Mersin'i kaybettik Cumhur ittifakı olarak girdik. Antalya'yı kaybettik başımızın üstüne dedik. Milli iradedir, demokrasini kararıdır. Yapılması gereken vatandaşımız görür beş yıl sonra yeniden yarışa gireriz. Ama ben hayatımda böyle bir seçim görmedim. Bazı sandıklarda sehven bir takım hatalar yapılabilir ama eğer bu İstanbul'un bütün ilçelerinde aynı şekilde gerçekleşmişse bir organizasyon söz konusudur. 29 bin oy 13 bin oya düştü. İlk açıklanan rakam 29 bin. Eğer bunu yapmazsak Türk Demokrasi'si adına büyük bir tehlike olur, beş yıl sonra en çok bağıranın, en çok dedikodu yapanın, en çok iftira edenin, en çok sesi çıkanın seçimi etkilediği ve esas demokrasiye en çok zarar geleceği bir durum olur. Burada başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil tam tersi er meydanına çıkılmış. Beş yıl yaşanacak bir şaibeyi ortadan kaldıran tekrar halkın vereceği bir kara bu başka bir şey değil. Asıl endişem şu 23 Haziran seçimlerini bu ülkede yeni bir siyasal çatışmanın başlangıcı yapmak, yeni bir ideolojik kamplaşmanın merkezi haline getirmek için bir eğilim görüyorum ve bu beni endişelendiriyor" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

Bakan Soylu: Başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil Bakan Soylu: Başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil Bakan Soylu: Başkanlık birinden alınıp birine verilmiş değil

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