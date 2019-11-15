HABER

Bakan Soylu, başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 21:21 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.Beyoğlu, Karaköy’de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Karaköy’de başörtülü kızlara saldıran kadının yakalandığını duyurdu.
Beyoğlu, Karaköy’de kaldırımda yürüyen başörtülü iki genç kıza, karşısından gelen bir kadın yumrukla saldırmış, ardından da hakaretler ederek yoluna devam etmişti. Neye uğradığını şaşıran kızlar ise başörtüsünü düzeltip, polis merkezine giderek şikayetçi olmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırgan kadının yakalandığını duyurdu. Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, “Karaköy’de başörtülü öğrencilere saldıran provokatör, İstanbul emniyetimiz tarafından gözaltına alındı” ifadelerini kullandı.

Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor Ne kadar dikkatlisiniz? Cevabı çok az kişi biliyor
1948 yedek astsubay adayı yemin etti1948 yedek astsubay adayı yemin etti
Mardin’de iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralıMardin’de iki araç çarpıştı: 1’i ağır 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu’ndan siyanürlü ölümlerle ilgili açıklama

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

2 litre suyla 70 kilometre gidiyor

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne olacak? Merkez Bankası açıkladı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

Bakırköy'de evlerinde ölü bulunan ailenin fotoğrafı ortaya çıktı

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

'Eşimi ve çocuğumu zehirleyip intihar edeceğim'

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

Ankara'da siyanürlü ölüm vakalarıyla ilgili toplantı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem!

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Gözaltına alındı

Büyük tepki çekmişti! Bakan duyurdu: Gözaltına alındı

Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?

Rabia Naz olayı: Gizlilik kararının kalkması sonrası neler yaşandı?

Halk otobüsü şoförü kendisini iple asarak intihar etti

Acı olay! Halk otobüsü şoförü intihar etti

Göçük altında kalan mühendis Korkut Küçükcan’ı arama çalışmaları 30 saattir sürüyor

Arama çalışmaları 30 saattir sürüyor!

Çanakkale'de 10 Kasım töreninde sirenlerin erken çalınmasıyla ilgili 2 öğretmen açığa alındı

10 Kasım'da sirenler erken çalmıştı! 2 öğretmen açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.