HABER

Bakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştır

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.10.2019 01:00 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bugünkü meselede birilerinin kafaları karışmış olabilir.

Bakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştır

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bugünkü meselede birilerinin kafaları karışmış olabilir. Ama milletimizin de bizim de kafamız gayet nettir. Şurası açıktır ki Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştır. Türkiye'yi, PKK’ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır" dedi.
İçişleri Bakan Süleyman Soylu, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle Türkiye'nin dört bir yanından gelen muhtarlarla Ankara'daki akşam yemeğinde bir araya geldi. Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleşen programa Bakan Soylu'nun yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda davetli katıldı. Soylu, muhtarlara yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle muhtarlara birçok kolaylık sağlandığını belirterek, "Muhtarlığın kendisi başlı başına bir sorumluluktur. Dolayısıyla muhtarlarımızdan silah harcı alınmaması için yasal düzenleme Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleştirildi ve bu noktada muhtarlarımıza bir kolaylık sağlandı. Bununla birlikte muhtarlarımızın çok uzun zamandan beri tartışılan 'acaba olur mu, olmaz mı' diye değerlendirilen sigorta primlerinin devlet tarafından ödenmesi hususu yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla birlikte gerçekleştirildi. Maaşlarla ilgili olarak 2002'ye göre ortaya koyduğumuz anlayış zaten malum. 2002'de 97 lira alan muhtarımız, 2005'te 248, 2016'da bin 310, bugün itibariyle de 2 bin 26 lira alır hale gelmiştir" diye konuştu.
'TÜRKİYE'Yİ SİNDİREMEDİLER'
Soylu, Barış Pınarı Harekatı'na giden sürecin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, Orta Doğu'daki planların hayata geçirilmesi ve terör devleti hayalinin gerçekleştirilmesi için her yolun denendiğini, darbe girişimi, terör, siyasi ve ekonomik kaos çabalarıyla saldırıların olduğunu ancak Türkiye'nin sindirilemediğini söyledi.
'BATI'NIN SURİYE'DE İZLEDİĞİ POLİTİKA HEDEFİNE ULAŞAMAMIŞTIR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu ve Türk halkının iradesinin Türkiye'yi pınarın başına getirdiğini aktaran Soylu, "Bugünkü meselede birilerinin kafaları karışmış olabilir. Ama milletimizin de bizim de kafamız gayet nettir. Şurası açıktır ki Batı'nın Suriye'de izlediği politika sevinerek söylemeliyiz ki hedefine ulaşamamıştır. Türkiye'yi PKK'ya, YPG'ye alıştırma politikaları tutmamıştır. Çok meraklısı varsa, alsınlar kendi ülkelerinde ağırlasınlar" dedi.
Soylu, Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ve başka ülkeler gibi üç beş damla petrol için veya ürettiği silahları satmak için dünyanın dört bir köşesinde huzursuzluk çıkaran, darbe yaptıran, kan akıtan, kardeşi kardeşe kırdırmak için fitne yayan ülkelerden olmadığının altını çizdi.
"Hangi sivili katletmişiz, katlettiysek buyun uluslararası mahkemelere başvurun" diyen Soylu, sözlerini şöyle noktaladı:
"On binlerce insanı Suriye rejimi öldürdü, sesinizi mi çıkardınız? Kimse sesini çıkarmadı. Milyonlarca insan yerlerinden edildi, seslerini mi çıkardılar? Çocuklarınızı bir gün görmeyin, bir gün haber almayın bakalım, ne düşüneceksiniz? Bu coğrafya onların bildiği gibi maddeye, paraya, eşyaya tapan bir coğrafya değil ki bu büyük bir medeniyet."

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştırBakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştırBakan Soylu: Batı'nın Suriye'de izlediği politika hedefine ulaşamamıştır

PARTNERZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyinZayıflamak istiyorsanız sofranızdan eksik etmeyin
Liderleri bir araya getiren nikah!Liderleri bir araya getiren nikah!
İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)İmamoğlu: Ne Amerika'ya, ne Rusya'ya güveniyoruz (2)

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'da üretildi! Dünyanın dört bir yanına satılıyor

Sakarya'da üretildi! Dünyanın dört bir yanına satılıyor

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Japonya'da yemesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Korku dolu dakikalar! Takım otobüsünde yangın

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu ve Akşener nikah şahidi oldu

Liderleri bir araya getiren nikah!

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Erdoğan 'Ülkemiz tarihi bir süreçten geçiyor' dedi ve duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Marşı paylaşımı!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar

Erdoğan: Bu ödlekler mi bize zincir vuracakmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik mesajlar

Son dakika! Bakan Soylu açıkladı: 41 DEAŞ'lı daha teslim alındı

Soylu açıkladı! 4 tanesi daha teslim alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.