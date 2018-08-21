Bakan Soylu bayram namazını Beytüşşebap'ta kıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını kıldığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, Mehmetçik ve vatandaşlarla bayramlaştı.
Soylu, beraberinde yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ile Tatar Mahallesi'ndeki Hacı Yunus Camisi'ne geldi.
Burada bayram namazını kılan Soylu, camide vatandaşlarla bayramlaştı.
Yapımı süren cami inşaatında incelemelerde bulunan Soylu, ilçe merkezinde esnaf ve vatandaşların bayramını kutladı, sorunlarını dinledi.
Beraberindekilerle Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığını ziyaret eden Soylu, burada Mehmetçiklerle bir araya geldi.
Allah'tan hep birlikte huzur içinde nice bayramlara ulaştırmasını dileyen Soylu, "Şimdi biraz sonra inşallah yüksek zirvelerde kurbanımızı keseceğiz, arkadaşlarımızla birlikte sizler gibi bayramlaşacağız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sizlere selamları var. Bu ülkemizin huzur ve sükuneti için ay yıldızlı bayrağımızın nazlı nazlı dalgalanması için canını siper eden ve şahadete yürümeyi asli görev sayan siz Mehmetçiklere selamlarını iletiyorum." ifadelerini kullandı.
Soylu, Mehmetçiklere şöyle seslendi:
"Siz buradasınız, aileniz sizden uzakta. Bu yaptığınız görev zannetmeyi ki dağların ve tepelerin arasında yapılan bir görevdir. Bilesiniz ki 81 milyon vatandaşımızın sizinle olan duası vardır. Şu anda hac vazifesini yerine getiren sizlerin herhangi bir halinize zarar gelmemesi için duaları var. Sadece memleketimizin değil oradaki Müslümanların duası var. Ortaya koyduğunuz kararlılık, terörle mücadele ve cesaret Doğu ve Güneydoğu'ya huzur getirmiştir. Ülkemizin şehirlerine huzur getirmiştir. Allah sizden razı olsun, var etsin, muhafaza etsin. Hükümetteki bütün kabine üyelerimizin Meclisteki arkadaşlarımızın her birinin sizlere selamları var. Allah ülkemize ve milletimize zeval vermesin. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Allah gücünüzü kavi eylesin, Allah sizleri muhafaza eylesin."
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