HABER

Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan, Pençe Harekatı’nın da yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın noktadaki Derecik ilçesinde bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan, Pençe Harekatı’nın da yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın noktadaki Derecik ilçesinde bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakla geldiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan helikopterle sabaha karşı Derecik ilçesine geldi. Derecik 34. Hudut Tabur Komutanlığı’na inen Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile birlikte merkez Ulu Camii’ne geçerek, burada bayram namazı kıldı. Bakan Soylu namaz sonrası ise cami önünde vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Yanına gelen ve bayramlaşan çocuklara ise bayram harçlığı dağıttı.
Bakan Soylu, bayram namazı sonrası bir süre ilçe merkezinde yürüyerek kaymakamlık bahçesine geçti ve burada kurban kestirdi. Bakan Soylu’nun kestireceği kurbanlık büyükbaş hayvan bu sırada huysuzlanınca, devreye Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu girdi. Dilberoğlu huysuzlanan boğanın bir süre okşayıp sakinleştirdikten sonra yere yatırılıp bağlanmasına da yardımcı oldu.
Bakan Soylu kahvaltıyı ise Belediye bahçesinde vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada kurulan bayram sofrasında kahvaltı yapan Bakan Soylu, daha sonra merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı köyüne geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, geçen hafta dur ihtarına uymadığı için askerlerin açtığı uyarı ateşinde seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Vedat Ekici’ni babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra ise helikopterle üs bölgelerine geçerek burada görev yapan askerlerle bayramlaştı.

FOTOĞRAFLI

Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldıBakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldıBakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldıBakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin''Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'
Beylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildiBeylikdüzü’nde en temiz kurbanlık çadırı ödüllendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Beylikdüzü’nde aynı noktada iki kaza: 1 ölü, 7 yaralı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

İcra şoku! Oteli boşaltmıştı

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Mehmet Ali Erbil sosyal medyadan açıkladı: Bayram hediyesi oldu

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele geçirdiler! Yemen'den BAE'ye darbe suçlaması

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Kurban bayramı mesajları

Kurban bayramı mesajları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Yüzyıllardır oradaydılar! İki mahalle başka yere taşınıyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler için bayram mesajları 2019

Anneler için bayram mesajları

Son dakika! Bakan Hulusi Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı!

'Kararlıyız! Kimse gücümüzü test etmesin'

Son dakika! Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'a indi

Nijerya'da kaçırılan Türk denizcileri taşıyan uçak İstanbul'da

Büyük Çamlıca Camisinde ilk Kurban Bayramı namazı! İstanbullular akın etti

İstanbul'da bayram heyecanı!

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Ekrem İmamoğlu'ndan kurban kesimiyle ilgili önemli uyarı

Kurban bayramı mesajları 2019: Bayram mesajları ile sevdiklerinize dualarınızı, iyi dileklerinizi paylaşın

Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.