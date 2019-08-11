Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı

Feyat ERDEMİR- Orhan AŞAN- Abdullah KAYA/DERECİK (Hakkari), (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari’nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan, Pençe Harekatı’nın da yürütüldüğü Hakurk bölgesine en yakın noktadaki Derecik ilçesinde bayram namazı kılıp, vatandaşlarla bayramlaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uçakla geldiği Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'ndan helikopterle sabaha karşı Derecik ilçesine geldi. Derecik 34. Hudut Tabur Komutanlığı’na inen Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Derecik Kaymakamı İdris Arslan, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ile birlikte merkez Ulu Camii’ne geçerek, burada bayram namazı kıldı. Bakan Soylu namaz sonrası ise cami önünde vatandaşlarla tek tek bayramlaştı. Yanına gelen ve bayramlaşan çocuklara ise bayram harçlığı dağıttı.

Bakan Soylu, bayram namazı sonrası bir süre ilçe merkezinde yürüyerek kaymakamlık bahçesine geçti ve burada kurban kestirdi. Bakan Soylu’nun kestireceği kurbanlık büyükbaş hayvan bu sırada huysuzlanınca, devreye Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu girdi. Dilberoğlu huysuzlanan boğanın bir süre okşayıp sakinleştirdikten sonra yere yatırılıp bağlanmasına da yardımcı oldu.

Bakan Soylu kahvaltıyı ise Belediye bahçesinde vatandaşlarla birlikte yaptı. Burada kurulan bayram sofrasında kahvaltı yapan Bakan Soylu, daha sonra merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Samanlı köyüne geçti. Bakan Soylu ve beraberindekiler, geçen hafta dur ihtarına uymadığı için askerlerin açtığı uyarı ateşinde seken kurşunun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Vedat Ekici’ni babasına başsağlığı dileğinde bulundu. Bakan Soylu, daha sonra ise helikopterle üs bölgelerine geçerek burada görev yapan askerlerle bayramlaştı.