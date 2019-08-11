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Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova ilçesinde geçen yıl yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya'yla birlikte şehit olan bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adının verildiği üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı.

Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Hakkari Valisi İdris Akbıyık ile birlikte Yüksekova ilçesinde geçen yıl yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya'yla birlikte şehit olan bebek Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adının verildiği üs bölgesinde askerlerle bayramlaştı.
Helikopterle Derecik ilçesinden üs bölgesine gelen Bakan Soylu ve beraberindekiler burada mevzideki askerleri ziyaret edip bayramlarını kutladı. Askerlerle sohbet eden Bakan Soylu daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayıp askerlere mesajını iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonla verdiği mesajda, "Değerli kardeşlerim, gerek komuta kademesi, gerekse er, erbaş tüm sevgili gençler şehidimiz Bedirhan'ımızın ve değerli annelerinin adının verildiği bu üs bölgesinde sizlerle bayramlaşmak suretiyle tebrik ediyorum. Nice bayramlara. Rabbim bizleri hayırlısıyla kavuştursun duasında bulunuyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Kurban bayramının zaten manası, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail arasındaki evlat- baba ilişkisinin en güzel ifadesi olduğu malumunuzdur. Sizleri bu duygular içinde ben de selamlıyorum ve bulunduğunuz yerde malum bir şahadete yürüyüş makamıdır. Sizler de buna inanmış gençlerimizsiniz, inanmış kardeşlerimizsiniz. Bu vatan topraklarında bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Sizlerin tekrar bayramınızı tebrik ediyorum. Ailelerinizle beraber nice mutluluklara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Sağ olun, var olun" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Bütün buradaki yetkililerimizin ve askerlerimizin selamları var" diye konuştu.

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Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)Bakan Soylu, bayram namazını sınırın sıfır noktasında kıldı (2)

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